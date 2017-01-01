Polis ''dur' ihtarına uymayan araca ateş açtı: 2 ölü, 1 yaralı

Sultangazi'de 'dur' ihtarına uymayan otomobile polis ekipleri tarafından açılan ateş sonucunda 2 kişi hayatını kaybederken 1 kişi yaralandı.

Sultangazi, Gazi Mahallesi Yolu, Mimar Sinan Kent Ormanı girişinde meydana gelen olay iddialara göre şöyle gelişti. Akşam saat 22.00 sıralarında Gazi Mahallesi Yolu üzerinde seyir halinde olan bir otomobile polis tarafından 'dur' ihtarı çekildi. Dur ihtarına uymayan otomobille polis arasında kovalamaca yaşandı.

Kovalamaca sırasında polis ekipleri tarafından açılan ateş sonucunda otomobile kurşunlar isabet etti. Kurşunların isabet ettiği otomobil içerisinde bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralı şahıslar Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına altına alındı.

Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan şahıslardan 2'si yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan 1 kişinin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Mimar Sinan Kent Ormanı girişinde meydana gelen ve 2 kişinin hayatını kaybettiği olayın ardından soruşturma başlatıldı.

Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler güvenlik şeridi çekerek incelemelerde bulundu. Olayla ilgili olduğu iddia edilen otomobil sürücüsünün ise gözaltına alındığı iddia edildi.

Polisin olayla ilgili çalışması sürüyor.