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FETÖ'den tutuklananlar ve gözaltına alınanlar (15 Nisan 2017)

Yurt genelinde FETÖ operasyonları tüm hızıyla devam ediyor. İşte 15 Nisan 2017 Cumartesi günü FETÖ'den tutuklananlar ve gözaltına alınanlar listesi...

15 Nisan 2017 Cumartesi, 01:55:41 Güncelleme: 02:24:16

15 Temmuz Darbe Girişimi'nin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından Fetullahçı Terör Örgütü ( FETÖ) destekçi ve üyelerinin yakalanması için başlatılan operasyonlar tüm hızıyla devam ediyor. İşte FETÖ ile bağı olduğu ya da örgütün haberleşme programı Bylock kullandığı tespit edilen kişi/kurumlara yönelik operasyonlarda 15 Nisan 2017 Cumartesi günü raporu.

Haberler anlık güncellenmektedir...

ATİLLA TAŞ VE 11 GAZETECİ TUTUKLANDI

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) medya yapılanması davasında tahliyelerine karar verildikten sonra "darbe girişimi" soruşturmasında gözaltına alınan ve hakimliğe sevk edilen aralarında Atilla Taş ve Gökçe Fırat Çulhaoğlu'nun da bulunduğu 12 şüphelinin, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs" suçlarından tutuklanmalarına karar verildi.

FETÖ'nün medya yapılanması davasında tahliyelerine karar verilmesinin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "darbe girişimi'' soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve tutuklanmaları talep edilen 13 kişinin hakimlikteki işlemleri sona erdi.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, şüphelilerden Gökçe Fırat Çulhaoğlu, Yakup Çetin, Bünyamin Köseli, Cihan Acar, Abdullah Kılıç, Oğuz Usluer, Atilla Taş, Hüseyin Aydın, Murat Aksoy, Mustafa Erkan, Seyit Kılıç ve Yetkin Yıldız'ın "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs" suçlarından tutuklanmasına hükmetti.

Hakimlik şüphelilerden Ali Akkuş'un ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmasını kararlaştırdı. Yurt dışına çıkış yasağı getirilen Akkuş'un, haftada bir kez polis merkezine giderek imza atması kararı da alındı. (AA)

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