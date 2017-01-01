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Türk Kızılayı Ahmet Hizanlıoğlu Sarıkamış Harekâtı Kurtuluş Savaşı Kızılay Ankara
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Sarıkamış Harekâtı’nın orijinal krokisini çöpten buldu

Türk Kızılayı Ankara Şube Başkanı Ahmet Hizanlıoğlu, 20 yıldır Kurtuluş Savaşı ve Kızılay’a ait araç gereçleri topluyor

15 Nisan 2017 Cumartesi, 03:06:15 Güncelleme: 04:42:22

Türk Kızılayı Ankara Şube Başkanı Ahmet Hizanlıoğlu, 20 yıldır Kurtuluş Savaşı ve Kızılay’a ait araç gereçleri topluyor. Gazete Habertürk'ten Fatmanur Boylu'nun haberine göre savaş döneminde vatandaşın askerle paylaşmak için bağışladığı altın bileziklerin, yastık altında biriktirilen paraların toplandığı Kızılay kasasını bulduğu tarihi eserler arasında olduğunu söyleyen Hizanlıoğlu, şunları dedi: “Para kasasını çöpten buldum. O dönemin renklerine yakın renklerde boyayıp bakımını yaptırdım. O kasada toplanan paralarla mermiler, gıda maddeleri, giyecek alınıyordu. Kurtuluş Savaşı döneminde Ankara’da Kızılay’ın önüne ilk asılan bayrak da bu eserler arasında. Kızılay’a ait bir ambulans aracını hurdaya gönderilirken yakaladım. Her bir noktasını elde yaptık. Parçaları bulunmadığı için tek tek kalıplarla parçalarını hazırladık. Şu anda çalışır vaziyette. Bu eserlerin hepsi şahsi koleksiyonum. Aralarında asker için üniforma dikilen dikiş makineleri, yemek ocakları, siperlerde su dağıtılan güğümler var. Cephane sandıkları, aş ocağında tıraş edilen askerlerin tıraş ve sefer takımları bulunuyor.”

SARIKAMIŞ HAREKÂTI’NIN ORİJİNAL KROKİSİ

Hizanlıoğlu, koleksiyonunu oluştururken kendisini en çok şaşırtanın, Mebusevleri’nde satın aldığı evden Sarıkamış Harekâtı ile Çanakkale Savaşı’nda kullanılan orijinal krokiler çıktığını söyledi. Hizanlıoğlu, “Eskiciden aldığım sandığın içinden o dönemde fotoğrafa yansıtmak için kullanılan bir alet buldum. İçinde de Atatürk’ün hiçbir yerde olmayan fotoğrafları vardı” dedi.

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