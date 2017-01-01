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İstanbul'da kahvede silahla referandum propagandası yapan 2 kişi tutuklandı

Kahvehanede elleri silahlı, yüzleri maskeli siyasi propaganda yapan 3 kişiden 2'si tutuklandı

15 Nisan 2017 Cumartesi, 09:10:19 Güncelleme: 09:20:30 İHA

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Okmeydanı'nda bulunan bir kahvehaneyi basıp, referandum öncesi vatandaşları silahla tehdit eden 3 kişiden 2'si tutuklandı. Zanlılardan biri ise serbest bırakıldı.

İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz günlerde Okmeydanı'nda bir kahvehaneyi basıp referandumda oy kullanacakları silahla tehdit eden terör örgütü DHKP-C üyesi gruba operasyon düzenlemiş, örgüt adına birçok eyleme katıldıkları tespit edilen U.M., E.Y. ve S.A. adlı zanlıları yakalayarak gözaltına almıştı. Emniyetteki işlemleri dün tamamlanan ve aynı gün mahkemeye sevk edilen silahlı grubun üyelerinden U.M. ve E.Y., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Zanlılardan S.A.'nın ise 'adli kontrol' kararı ile serbest bırakıldığı belirtildi.

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