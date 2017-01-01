Kayıp Ali Bülbül'ün cesedi denizden çıktı!

İstanbul Beykoz’da, MR çektirecek olan kız arkadaşıyla hastaneye giden Ali Bülbül, ortadan kaybolmuş. Baba Ahmet Bülbül, oğlunu bulana 100 bin TL para ödülü vereceğini söylemişti. Bülbül Ailesi’nin kayıp başvurusu üzerine harekete geçen polis, hastanedeki tüm güvenlik kamerası görüntüleri incelemiş ancak Ali Bülbül’ün hastaneden ayrıldığına dair bir ize rastlamamıştı.

Show TV'de yer alan habere göre, Baba Ahmet Bülbül, oğlunun öldüğü haberini önceki gün öğrendi. Ahmet Bülbül'ün, geçtiğimiz ay denizde bulunan cansız bedenden tesadüfen haberi oldu. Kimliksiz cesedin oğlu Ali'ye ait olduğunu teşhis etti.

17 Mart gecesi Deniz Polisi'nin Beykoz açıklarında bulduğu kimliksiz cesedi, babası kolundaki dövmesinden tanıdı. Ali uyuşturucudan mı yoksa cinayet sonucu mu hayatını kaybetti? bu sorunun cevabı Adli Tıp sonucu ortaya çıkacak.

Gazete Habertürk'ten Leyla Ünal'ın haberine göre, Ali Bülbül, hastane kameralarında en son böyle görüntülenmişti.





‘KREDİ KARTINDAN HARCAMA YAPMAMIŞ’



Ümraniye’nin Aşağı Dudullu Mahallesi’nde yaşayan gencin babası Ahmet Bülbül, “Ümraniye’de kuaför dükkânım var. Ali de benimle çalışıyordu. O gece, kız arkadaşıyla hastanede buluşmak için saat 00.30 gibi evden çıktı. Hastaneye taksiyle gitmişti. Annesinden 100 TL aldı. Sonrasında haber alamadık. 16 Şubat’ta kayıp başvurusunda bulundum. Facebook ve Instagram hesabının şifrelerini kırdık. Üzerinden 1 ay geçmesine rağmen hiç girmemiş. Yanında kredi kartı vardı. Onunla da harcama yapmamış. Kimseyle düşmanlığımız yok” diye konuştu. Anne Ayşe Bülbül ise “Oğlumun psikolojik sorunları vardı. ‘Bipolar bozukluk’ denildi. Yanlış tanı konulduğu anlaşılınca da hiperaktivite bozukluğu ve depresyon teşhisi konuldu. 4 yıldır ilaç kullanıyordu ancak kaybolmadan 1 ay önce ilaçları bırakmıştı, kendini iyi hissediyordu” ifadesini kullandı.



‘AŞK KARIN DOYURMUYORMUŞ’



1 yıldır Ali Bülbül’le birlikte olduğunu söyleyen Ceren A., “O gece Ali’nin geleceğinden haberim yoktu, çok şaşırdım. O sırada MR çekilmesi için içeri girdim ve konuşamadık. Aramızda hiçbir tartışma olmamasına rağmen anneme ‘Kızını bir daha arayıp sormayacağım. Aşk karın doyurmuyormuş, anladım’ demiş. Daha sonra Ali telefonunu annemle bize verdi ve orada ayrıldık. Kendine zarar verecek bir insan değil, bu nedenle endişeli değilim. ‘Ben tek başıma bir bireyim’ diyebilmek için, kendini toparlamak için gittiğini düşünüyorum ama bir anda çıkıp gitmesi de beni korkutmuyor değil” dedi.