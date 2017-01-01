15 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Mersin
GÜNDEM

Mersin'de çocuğun göğsüne demir parmaklık saplandı

Mersin'de duvarın üzerinden atlayarak karşıya geçmek isteyen çocuk dengesini kaybederek demir parmaklıkların üzerine düştü

15 Nisan 2017 Cumartesi, 10:24:02 Güncelleme: 11:07:04 İHA

Mersin'in Erdemli ilçesinde çıktığı duvarın üzerinde dengesini kaybeden çocuğun göğsüne demir parmaklık saplandı. Çocuk, kesilen demir parmaklıkla birlikte hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, Erdemli İlçe Merkezindeki Rıfat Coşkun Cüceloğlu parkında yaşandı. Parkta arkadaşlarıyla oyun oynayan çocuklardan Mustafa C. (12), park ile evlerinin bulunduğu apartman arasındaki duvarın üzerinden atlayarak karşı tarafa geçmek istedi. Islak olan duvarda dengesini kaybeden çocuk, parkmaklıkların üzerine düştü ve demir parmaklıklardan biri çocuğun göğüs kafesine girdi.

Çevredeki vatandaşların haber vermesiyle olay yerine polis, 112 acil servis ve Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri geldi. Ekiplerin uzun uğraşlarıyla duvar üzerindeki demir parmaklıklar spiral yardımıyla kesildi. Bir sivil polis memuru çocuğun gözünü kapatırken, çevresindekiler de çocuğu dikkatlice sedyeye aldı. Çocuk göğsündeki demir parmaklıklarla ambulansa alınarak, hastaneye kaldırıldı.

Ameliyata alınan çocuğun hayati tehlikesinin bulunmadığı ancak tedbir amaçlı yoğun bakın ünitesine alındığı öğrenildi. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 1
  • haberturk_takipcisi 18 dakika önce
    kardeşimize büyük geçmiş olsun...
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Mersin'de DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı
GÜNDEM

Mersin'de DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı
Mersin'de balkondan düşerek ölen Hira'nın babası konuştu
GÜNDEM

"Hira'yı 12. kattan atıp temizlik yaptı"
SON DAKİKA! Mersin'de çevik kuvvet otobüsü devrildi
GÜNDEM

Mersin'de çevik kuvvet otobüsü devrildi! Yaralılar ...
Türkiye genelinde huzur operasyonu başlatıldı
GÜNDEM

Türkiye genelinde huzur operasyonu başlatıldı
Mersin'de polis aracına saldırıyla ilgili 10 kişi gözaltına alındı
GÜNDEM

Mersin'deki saldırıyla ilgili 10 gözaltı
SON DAKİKA Mersin'de polis aracına saldırı: 2 polis yaralı
GÜNDEM

Mersin'de polis aracına saldırı: 2 polis yaralı
FETÖ'den tutuklananlar ve gözaltına alınanlar (15 Nisan 2017)
GÜNDEM

FETÖ OPERASYONLARINDA 15 NİSAN GÜNLÜĞÜ
Kayıp Ali Bülbül'ün cesedi denizden çıktı!
GÜNDEM

BABASININ SOKAK SOKAK ARADIĞI ALİ ÖLÜ BULUNDU!
A'dan Z'ye 16 Nisan referandumu: Madde madde yeni anayasa
GÜNDEM

REFERANDUM İLE İLGİLİ HER ŞEY! NEYİ, NEREDE, NASIL OYLAYACAĞIZ?

Sarıkamış Harekâtı’nın orijinal krokisini çöpten buldu
GÜNDEM

KURTULUŞ SAVAŞI ESERLERİ ÇÖPTEN ÇIKTI
Kötü kokunun ardından Çerkezköy’de şimdi de kimyasal sızıntı paniği
GÜNDEM

ÇERKEZKÖY'DE KİMYASAL SIZINTI PANİĞİ

Mersin'de çocuğun göğsüne demir parmaklık saplandı
GÜNDEM

GÖĞSÜNE SAPLANAN DEMİR PARMAKLIKLA HASTANEYE GİTTİ!