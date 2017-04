Referandumdan önce son mitingler

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin oylanacağı referanduma 24 saatten az bir zaman kala liderler meydanlarda son mesajlarını veriyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım, son gününü İstanbul'un çeşitli ilçelerindeki mitinglere ayırdı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise Ankara'nın Polatlı ilçesinde halkla buluştu. Dün akşam Habertürk TV, Show TV ve Bloomberg HT ortak yayınında soruları yanıtlayan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bugün bir programı bulunmuyor.

"EVET İLE HAYIRI AYNI KEFEYE KOYAMAM"

Tuzla'da konuşan Erdoğan, şu mesajları verdi:

Kandil 'hayır' diyorsa, bölücü başının olduğu İmralı 'hayır' diyorsa, Pensilvanya'daki şarlatan 'hayır' diyorsa demek istikametimiz doğru değil mi? Yarın bir de sandıktan Allah'ın izniyle evetler patladığı zaman ne olacağını düşünün.

Yarın akşam inşallah bu millet kendi bayramını yapacak. Bazıları şöyle diyor, 'evet' diyen de 'hayır' diyen de, kardeşim 'hayır' diyeni anlayışla karşılarım ama evetle hayırı aynı kefeye koyamam, aynı kefede, aynı torbada nasıl durur, olur mu böyle bir şey? Anlayışla karşılarız o ayrı mesele. Niye? Demokrasi bu. Ama eğer hepsini aynı yerde tartacak olursak neden bu kadar mücadele veriyoruz ki? Değil mi?

Anayasa değişikliği milletimize hem kendisinin hem çocuklarının geleceği için çok önemli bir yönetim sistemi teklif ediyor. Buna karşı çıkanlar dikkat ediniz, kendileri hiçbir teklif getirmiyor, sadece 'olmasın, yapılmasın, değişmesin' diyorlar. Siz bu kafayı çok iyi tanırsınız. Bunların ülkenin ve milletin hayrına dikilmiş bir tek ağaçları, üst üste konulmuş iki tuğlaları yoktur. Her şeye karşı çıkmayı, her şeye şimdi olduğu gibi 'hayır' demeyi siyaset sanıyorlar. Neye hayır dediklerini bilmedikleri için de sürekli saçmalıyorlar.

"İSTANBUL AYAĞA KALKARSA TÜRKİYE AYAĞA KALKAR"

Esenyurt'ta vatandaşlara hitap eden Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşmasından satırbaşları ise şöyle:

Sen 3 kıtaya adalet götüren, ecdadın bıraktığı en önemli yadigarsın İstanbul. Sana hizmet etmek boynumuzun borcudur. Biz bu yolda AK Partimizin kurucusu Recep Tayyip Erdoğan ile bu işe İstanbul'da başladık. Bir an olsun İstanbul'u aklımızdan çıkarmadık. Biliyoruz İstanbul Türkiye'nin her köşesidir, her bölgesidir, her şehridir. Biliyoruz ki İstanbul ayağa kalkarsa, Türkiye ayağa kalkar.

15 yılda önemli başarılar elde ettik. Kanayan yaraları sardık. İnsanımızın gücünü harekete geçirdik. AK Parti hükümetleri olarak yola çıkarken ne dedik. 'Türkiye'nin ihtiyacı adalettir, kalkınmadır.' Ülkenin her yerinde kalkınma için çok büyük işler yaptık. Yolları böldük, hayatları birleştirdik. Yolları böleriz, Türkiye'yi böldürtmeyiz. Şükürler olsun güzel işler yaptık. Hangi hedefi koyduysak onu gerçekleştirdik. Ülkemizin dört bir yanını fabrikalarla, okullarla, hastanelerle, havalimanlarıyla donattık.

15 yılda dünya şehri aziz İstanbul'a tam 130 milyar TL'lik yatırım yaptık. Helal olsun. İstanbul daha fazlasına layık. 7 tepeli İstanbul'a 7 dev eser kazandırdık. İstanbul-Ankara yüksek hızlı tren yapıldı mı? Marmaray bitti mi? Avrasya Tüneli bitti mi? Yavuz Sultan Selim Köprüsü hizmete girdi mi? Osmangazi Köprüsü hizmete girdi mi? İzmir otoyolu çalışması devam ediyor mu? Dünyanın en büyük havalimanı yükselmeye devam ediyor mu? Kanalistanbul gerçeğe dönüşüyor mu? İstanbul'un bir mega projesi daha var. Boğazın altından 3 katlı tünel yapıyoruz.