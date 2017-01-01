Uçurumdan düşen binbaşı ve yardımına giden uzman çavuş şehit oldu

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi İki Yakalar dağında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon sırasında uçurumdan düşen Binbaşı Kürşat Selim Şenol şehit oldu.

Habertürk Haber Merkezi'nden Mehmet Kayahan'ın ulaştığı bilgiye göre binbaşının yardımına koşan 3 uzman çavuştan 1'i şehit oldu, biri yaralandı.

Diğer askeri arama çalışmaları sürüyor.