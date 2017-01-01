Uçurumdan düşen binbaşı ve yardımına giden uzman çavuş şehit oldu

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi İki Yakalar dağında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon sırasında uçurumdan düşen Binbaşı Kürşat Selim Şenol şehit oldu.
Habertürk Haber Merkezi'nden Mehmet Kayahan'ın ulaştığı bilgiye göre binbaşının yardımına koşan 3 uzman çavuştan 1'i şehit oldu, biri yaralandı.
Diğer askeri arama çalışmaları sürüyor.
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YORUMLAR 0
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Misafir 2 dakika önceAllah sizlere yardımcı olsun00
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haberturk_takipcisi 3 dakika önceAllah (c.c.) rahmet eylesin :(00
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Misafir 12 dakika önceALLAH ailesine,askerlerine,sevenlerine sabırlar versin....Rabbim mekanı cennet eyle inşallah00
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Misafir 15 dakika öncemekanınız cennet olsun. Allah sizlerden razı olsun.00
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Misafir 15 dakika önceAllah rahmet eylesin.00
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Misafir 17 dakika önceAllah Sehitlerimize rahmet eylesin,geri kalanlara sabir...00
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