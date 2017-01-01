15 NİSAN 2017
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Uçurumdan düşen binbaşı ve yardımına giden uzman çavuş şehit oldu

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde uçurumdan düşen 1 binbaşı ve yardıma koşan 1 uzman çavuş şehit oldu, 1 asker aranıyor

15 Nisan 2017 Cumartesi, 13:36:22 Güncelleme: 13:52:26 HABERTURK.COM

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi İki Yakalar dağında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon sırasında uçurumdan düşen Binbaşı Kürşat Selim Şenol şehit oldu.

Habertürk Haber Merkezi'nden Mehmet Kayahan'ın ulaştığı bilgiye göre binbaşının yardımına koşan 3 uzman çavuştan 1'i şehit oldu, biri yaralandı.

Diğer askeri arama çalışmaları sürüyor.

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YORUMLAR 0
  • Misafir 2 dakika önce
    Allah sizlere yardımcı olsun
  • haberturk_takipcisi 3 dakika önce
    Allah (c.c.) rahmet eylesin :(
  • Misafir 12 dakika önce
    ALLAH ailesine,askerlerine,sevenlerine sabırlar versin....Rabbim mekanı cennet eyle inşallah
  • Misafir 15 dakika önce
    mekanınız cennet olsun. Allah sizlerden razı olsun.
  • Misafir 15 dakika önce
    Allah rahmet eylesin.
  • Misafir 17 dakika önce
    Allah Sehitlerimize rahmet eylesin,geri kalanlara sabir...
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