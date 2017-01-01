16 Nisan günü Türkiye’de hava nasıl olacak?

Marmara Bölgesi'nin doğu kesimleri referandum gününe güneşli bir hava ile uyanacak. İstanbul’da 16 Nisan Pazar günü çok bulutlu bir hava hakim olacak. Yağmur yağmayacak. Sıcaklıkların giderek arttığı kentte, hissedilen en yüksek sıcaklığın 21° C olması bekleniyor.

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Ankara’da referanduma doğru sıcaklık artıyor. Öğleden sonra hafif sağanak yağışın da görüleceği başkentte, en yüksek sıcaklık 20° C olacak.

Kıyı Ege ve Akdeniz'de referandum günü parçalı bulutlu bir hava hakim olacak.

İzmir referandumu çok bulutlu bir havada geçirecek. Sıcaklığın 22° C olarak tahmin edildiği İzmir’de nem oranı %83’lere kadar çıkacak.

MGM’nün tahminlerine göre Bursa’da referandum gününde çok bulutlu bir hava hakim olacak. O gün sıcaklığın giderek artması ve 24° C’ye kadar çıkması bekleniyor.

Edirne’de de sıcaklık giderek artıyor ve 16 Nisan Pazar günü havalar parçalı bulutlu ve 26° C sıcaklığın ölçüleceği tahmin ediliyor.

Muğla çok bulutlu bir havada oy kullanacak. Kentte hissedilen en yüksek sıcaklığın ise 20° C olacağı tahmin ediliyor.

Antalya’da referandum günü beklenen en yüksek sıcaklık 21° C. Pazar günü kentte hafif sağanak yağış da bekleniyor.

Gaziantep’te sıcaklıklar artıyor ve 16 Nisan Pazar günü beklenen hava sıcaklığı 20° C. Kentte çok bulutlu bir gün olacağı tahmin ediliyor.

16 Nisan Pazar günü Malatya’da çok bulutlu bir gün bekleniyor. Tahmin edilen en yüksek sıcaklık ise 19° C.

Karadeniz kıyıları da çoğunlukla güneşli. Bölge genelinde Karadenizliler serin bir havada oy kullanacak.

Trabzon referandumu parçalı bulutlu bir havada geçirecek. Kent genelinde beklenen en yüksek sıcaklığın ise 16° C olması bekleniyor.