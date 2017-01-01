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Bursa'da eğlence dönüşü dehşet

Bursa'da eğlence dönüşü hesap yüzünden çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüşünce dehşet dakikaları yaşandı

15 Nisan 2017 Cumartesi, 15:47:30 Güncelleme: 16:12:00 DHA

Bursa'da eğlence dönüşü otomobilde hesap yüzünden çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüşünce dehşet dakikaları yaşandı. Direksiyondaki Arslan Karakoyun'u ekmek bıçağı ile yaralayan Özcan Sönmez, müdahale eden çevredekilere de saldırınca, linç edilmek istendi. Polis öfkeli kalabalığı silah çekerek dağıttı.

Olay sabah saat 09.30 sıralarında Merkez Yıldırım ilçesi Yüksek İhtisas Kavşağı´nda meydana geldi. İddiaya göre gece birlikte alkol alan Arslan Karakoyun ve Özcan Sönmez evlerine gitmek için otomobille yola çıktı. Ancak araç içinde iddiaya göre hesap yüzünden çıkan tartışma kavgaya dönüşünce Özcan Sönmez, direksiyondaki Arslan Karakoyun´u yanında taşıdığı ekmek bıçağı ile yaraladı. Aracını durduran Arslan Karakoyun da çakıyla Sönmez'e karşılık verirken, bir yandan da araçtan dışarıya çıkmak istedi.

Çevredekilerin olayı görünce müdahale ederek Arslan Karakoyun'u  araçtan çıkarmak isteyince Özcan Sönmez onlara da saldırmaya kalkıştı. Toplanan kalabalık Sönmez'i araçtan indirip linç etmeye kalkıştı. Gelen polis ekibi kalabalığı ancak silah çekerek uzaklaştırıldı.

Bu sırada yaralı Arslan Karakoyun çağrılan ambulansla yakındaki Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Polisler araçtan güçlükle indirdikleri Özcan Sönmez'i, saldırgan tavrını sürdürünce kelepçe taktı ve ardından ambulansla aynı hastaneye kaldırıldı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, Arslan Karakoyun ve Özcan Sönmez'in birbirlerini yaraladığı otomobilde bulunan ve kavga çıkınca inip kaçan üçüncü bir kişiyi de arıyor.

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