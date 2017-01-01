Mardin'deki terör operasyonunda Bahoz Erdal'ın koruması yakalandı

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Sözde Gap-Ruha Alan Sorumlusu Ü.C. ve L.A.'nın bir çok saldırının faili olduğu belirtildi. Teröristlere yardım ve yataklık yaptıkları ileri sürülen 7 kişi de gözaltına alındı. 2 terörist ve 5 şüpheli tutuklanıken 2 kişi serbest bırakıldı.