Mardin'deki terör operasyonunda Bahoz Erdal'ın koruması yakalandı

15 Nisan 2017 Cumartesi, 17:57:41 | Güncelleme: 18:05:21
HABERTURK.COM
Güvenlik güçlerinin farklı noktalarda düzenlediği operasyonlarda birçok terörist yakalanırken çok sayıda mühimmat ele geçirildi
1
1|25
Mardin Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma ekipleri tarafından düzenlenen iki ayrı operasyonda terör örgütü PKK'nın sözde Gap-Ruha Alan Sorumlusu Bahoz Erdal'ın koruması Kurtay kod adlı Ü.C. ve Bahoz kod adlı L.A. yakalandı, PKK'nın 15 metre derinliğindeki 4 katlı tünelinde 6 PKK'lı öldürüldü.
2
2|25
Gazete Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın haberine göre, Mardin'de referandum öncesi PKK'lı teröristlerin sansasyonel eylem hazırlığında olduğu bilgisi üzerine operasyon başlatıldı.
3
3|25
Mardin Mazıdağı İlçesi Konur Köyü civarında bulunan 4 katlı ve yaklaşık 15 metre derinlikteki bir sığınakta bulundukları tespit edilen teröristlere yönelik polis ve jandarma özel harekat ile operasyon düzenlendi.
4
4|25
FÜZE KULLANAN TERÖRİST DE ÖLDÜRÜLDÜ
Operasyonda sığınakta bulunan Kenan kod adlı M. Ş., Ciger kod adlı R. E., Haki kod adlı A. Ç., Baz ve Aslan kod adlı 2 terörist ile örgütün füzecisi olduğu belirtilen Siyament kod adlı terörist öldürüldü.
5
5|25
BAHOZ'UN KORUMASI YAKALANDI
Güvenlik güçlerinin Kızıltepe'de düzenlediği bir başka operasyonda ise PKK'nın sözde askeri kanat liderlerinden olan Bahoz Kod Fehman Hüseyin'in koruması Kurtay kod adlı Ü.C ile Bahoz kod adlı L.A. yakalandı.
HABERİN DEVAMI
6
6|25
Sözde Gap-Ruha Alan Sorumlusu Ü.C. ve L.A.'nın bir çok saldırının faili olduğu belirtildi. Teröristlere yardım ve yataklık yaptıkları ileri sürülen 7 kişi de gözaltına alındı. 2 terörist ve 5 şüpheli tutuklanıken 2 kişi serbest bırakıldı.
7
7|25
KANLI EYLEMLERİN FAİLLERİ
Mardin Valiliği açıklamasında 2 teröristin Şanlıurfa Viranşehir İlçesi adliye lojmanlarına yönelik bombalı araçla düzenlene saldırı başta olmak üzere 11 asker, 4 polis, 2 korucu ve 3 sivil vatandaşın şehit edildiği toplam 14 terör eyleminin faili olduklarının değerlendirildiği belirtildi.
8
8|25
ÇOK SAYIDA SİLAH VE MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ
Derik-Mazıdağı kırsalında yapılan operasyonlarda 10 AK-47 kaleşnikof silah, 1 biksi, 1 G3 piyade tüfeği, 1 otomatik tüfek, 1 tabanca, 1 RPG7 roketatar, 13 el bombası,
9
9|25
1 adet 82'lik havan, 7 havan mühimmatı, 1 havan dip tablası, 7 anti tank roket mühimmatı, 8 anti personel roket mermisi, 4 adet M79 füze mühimmatı,
10
10|25
7 roket atar mermisi, 21 uçaksavar mermisi, 39 anti personel roket mühimmatı, 47 roket sevk fişeği ve çok sayıda mühimmat ile patlayıcı yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.