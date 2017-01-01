15 NİSAN 2017
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Mardin'deki terör operasyonunda Bahoz Erdal'ın koruması yakalandı

15 Nisan 2017 Cumartesi, 17:57:41 HABERTURK.COM

Güvenlik güçlerinin farklı noktalarda düzenlediği operasyonlarda birçok terörist yakalanırken çok sayıda mühimmat ele geçirildi

  • 1 Mardin'deki terör operasyonunda Bahoz Erdal'ın koruması yakalandı
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    Mardin Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma ekipleri tarafından düzenlenen iki ayrı operasyonda terör örgütü PKK'nın sözde Gap-Ruha Alan Sorumlusu Bahoz Erdal'ın koruması Kurtay kod adlı Ü.C. ve Bahoz kod adlı L.A. yakalandı, PKK'nın 15 metre derinliğindeki 4 katlı tünelinde 6 PKK'lı öldürüldü.

  • 2 Mardin'deki terör operasyonunda Bahoz Erdal'ın koruması yakalandı
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    Gazete Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın haberine göre, Mardin'de referandum öncesi PKK'lı teröristlerin sansasyonel eylem hazırlığında olduğu bilgisi üzerine operasyon başlatıldı.

  • 3 Mardin'deki terör operasyonunda Bahoz Erdal'ın koruması yakalandı
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    Mardin Mazıdağı İlçesi Konur Köyü civarında bulunan 4 katlı ve yaklaşık 15 metre derinlikteki bir sığınakta bulundukları tespit edilen teröristlere yönelik polis ve jandarma özel harekat ile operasyon düzenlendi.

  • 4 Mardin'deki terör operasyonunda Bahoz Erdal'ın koruması yakalandı
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    FÜZE KULLANAN TERÖRİST DE ÖLDÜRÜLDÜ

    Operasyonda sığınakta bulunan Kenan kod adlı M. Ş., Ciger kod adlı R. E., Haki kod adlı A. Ç., Baz ve Aslan kod adlı 2 terörist ile örgütün füzecisi olduğu belirtilen Siyament kod adlı terörist öldürüldü.

  • 5 Mardin'deki terör operasyonunda Bahoz Erdal'ın koruması yakalandı
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    BAHOZ'UN KORUMASI YAKALANDI

    Güvenlik güçlerinin Kızıltepe'de düzenlediği bir başka operasyonda ise PKK'nın sözde askeri kanat liderlerinden olan Bahoz Kod Fehman Hüseyin'in koruması Kurtay kod adlı Ü.C ile Bahoz kod adlı L.A. yakalandı.

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