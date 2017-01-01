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Süleyman Soylu, FETÖ'den tutuklu hakim ve savcılarla ilgili ihbarı anlattı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bir Avrupa ülkesinin Türkiye'deki FETÖ tutuklularının savunulması için bir hukuk bürosu ile sözleşme yaptığı ihbarını aldıklarını dile getirdi

15 Nisan 2017 Cumartesi, 18:26:12 Güncelleme: 18:42:29 AA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Trabzon'daki, Atatürk, Hürriyet ve Demokrasi Meydanı’nda düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada,  FETÖ ile ilgili İçişleri Bakanlığı'na gelen bir ihbarı anlattı.

Bakan Soylu, Türkiye’nin içinde bulunduğu durum hakkında da bilgi vermek istediğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu sabah İçişleri Bakanlığına gittiğimde önüme bir ihbar geldi. Hem de bütün detaylarıyla birlikte. İhbar ne biliyor musunuz? Bu ülkede FETÖ'den dolayı tutuklanan hakim ve savcılarla alakalı. Bir hukuk bürosuna, bizim dost diye bildiğimiz bir Batılı ülke külliyatlı bir para gönderiyor ve diyor ki 'Bunları siz savunacaksınız. Burada gördüğünüz eksiklikleri Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine bildireceksiniz ve ondan sonra da biz gereğini yerine getireceğiz.' Sözleşme yapıyorlar. Bunu, o hukuk bürosundaki bir vatansever avukat, 'bu ülkeye ihanettir, bu topraklarımıza ihanettir, bu memleketimize ihanettir' diye bize bildiriyor. Sözleşmeleriyle, bütün detaylarıyla beraber bildiriyor. Ey Türkiye, nasıl yedi düvel İstiklal mücadelesinde ve Çanakkale’de üzerimize gelmişse bugün de üzerimize geliyor ama nafile Türk milleti ayaktadır."

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