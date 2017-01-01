15 NİSAN 2017
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Adıyaman bonzai
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Adıyaman'da baskın yapılan evdeki yanan sobada uyuşturucu bulundu

Eşi uyuşturucu satıcısı olan kadın, bonzai maddesini yanan sobanın içerisine attı ama polisin kadının hareketlerinden şüphelenmesi üzerine yakayı ele verdi

15 Nisan 2017 Cumartesi, 19:30:48 Güncelleme: 19:32:48 İHA

Adıyaman'da bir eve uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Baskın sırasında uyuşturucu satıcısının eşi uyuşturucuları sobaya attı. Polis uyuşturucuları yanan sobadan tek tek çıkarttı.

Edinilen bilgiye göre, Adıyaman merkez Bahçelievler Mahallesinde daha öncede uyuşturucu ticareti yapan Mehmet E'nin evine Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon düzenledi. Uyuşturucu satıcısının bonzai maddesi bulundurduğu ihbarını alan polis şahsın evine operasyon düzenledi.

Polisin geldiğini gören uyuşturucu satıcısı Mehmet E.'nin karısı Fatma E. evde bulunan içime hazır 26 adet bonzai paketini yanan sobanın içerisini attı. Polis kadının davranışlarından şüphelenmesi üzerine sobanın içine baktığında uyuşturucu maddeleri fark etti.

Yanan sobanın içerisinden paketlenmiş bonzai maddesini yanmış halde çıkartan polis ekipleri, şahsın üzerinde de 4 paket bonzai maddesi ele geçirdi. Toplam 30 adet 2'şer gramlık bonzai maddesine el koyan polis ekipleri ayrıca 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Adli makamlara sevk edilen Mehmet E. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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