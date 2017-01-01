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Şövalye Adası'ndaki bir villada yangın çıktı

2 milyon TL değerindeki 3 katlı villa kullanılamaz hale gelirken yangın sırasında evde olan temizlik görevlisi hastaneye kaldırıldı

15 Nisan 2017 Cumartesi, 22:17:27 Güncelleme: 22:19:44 AA

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Şövalye Adası'nda çıkan yangında lüks villa kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Erdoğan Aydın'a ait 3 katlı villada, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi Fethiye İtfaiye Grup Amirliği ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, Şat Burnu mevkisinden tekneye binerek adaya ulaştı. Yangın sırasında evde temizlik yapan ve dumandan etkilendiği öğrenilen Mehriban Merdin (41) sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

İtfaiye ekipleri yangına, adada bulunan yangın söndürme hattından hortumla müdahale etti. Çevredeki vatandaşlar da söndürme çalışmalarına çeşmeye bağladıkları hortumlarla destek verdi. Yaklaşık 2 saatlik çalışmayla söndürülen yangında, lüks villa kullanılamaz hale geldi. Villanın değerinin yaklaşık 2 milyon lira olduğu öğrenildi.

Ev sahibi Aydın, gazetecilere, balkonlara ahşap kaplama yaptırdıklarını ve yangının elektrik kontağından çıktığını düşündüklerini söyledi.

Şövalye Adası'nın Fethiye'nin bir mahallesi olduğunu belirten Aydın, şunları kaydetti:

"İtfaiye ekipleri canla başla yangına müdahale etmeye çalıştı. Fakat denizden müdahalede eksiklerimiz var. İnşallah bu yangınla biz bir örnek oluruz. Denizden müdahale için de itfaiyemizin bir donanımı olur. Allah'tan ada yanmadı. Daha kurak bir mevsim olsa en ufak bir yangın tüm adayı sarabilirdi. Bu adanın her zaman böyle bir riski var."

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