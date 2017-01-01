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istanbul esenyurt suriyeli cinayet
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Esenyurt'ta çöpte bulunan cesedin failleri Hatay'da yakalandı

Ev arkadaşları tarafından bıçaklanarak öldürüldüğü öne sürülen Suriyeli Muhammet Mameş'in cinayet zanlıları Suriye'ye kaçmak isterken yakalandı

15 Nisan 2017 Cumartesi, 22:29:10 Güncelleme: 22:30:59 AA

Esenyurt'ta çöp konteynerinde cesedi bulunan Suriyeli Muhammet Mameş'in cinayet zanlıları yakalandı.

Alınan bilgiye göre, 8 Nisan'da çöp konteynerinde bir erkek cesedi gören vatandaşlar durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, üzerinden kimlik çıkmayan cesette çok sayıda bıçak darbesi bulunduğunu belirledi. Ceset, Adli Tıp Kurumuna kaldırdı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı.

Adli Tıp Kurumunda yapılan ilk incelemede cesedin parmak izinin Suriyeli Muhammet Mameş'e ait olduğu belirlendi.

Mameş'in oturduğu ikamete giden ekipler, birlikte kaldıkları Suriyeli 2 arkadaşının evden ayrıldıklarını tespit etti.

Çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, Mameş'in ev arkadaşlarının Suriyeli Muhammet A.(21) ile Abdulhakam A'nın (19) ellerinde valizlerle kaçtıkları görüntülere ulaştı.

Polis, yaptığı çalışma sonucu şüphelileri Suriye'ye kaçmaya çalışırken Hatay'da yakaladı.

Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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