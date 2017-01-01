Diyarbakır ve Şırnak'ta referandum günü toplu ulaşıma ücretsiz

Şırnak'ta kent genelindeki belediye araçları halk oylaması nedeniyle yarın ücretsiz toplu taşıma hizmeti verecek.

İçişleri Bakanlığı'nca kanun hükmünde kararname (KHK) kapsamında Şırnak Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Vali Yardımcısı Turan Bedirhanoğlu talimatıyla referandum günü oy kullanacak vatandaşları belediye otobüsleri ücretsiz taşıyacak.

Konu ile ilgili AA muhabirine açıklama yapan Bedirhanoğlu, vatandaşların sandıkların olduğu okullara intikallerinin kolaylaştırılması amacıyla yarın belediye otobüslerin ücretsiz ulaşım hizmeti sunulmasına karar verdiklerini söyledi.

DİYARBAKIR'DA DA ÜCRETSİZ OLACAK

Diyarbakır'da kent genelindeki belediye araçları halk oylaması nedeniyle yarın ücretsiz toplu taşıma hizmeti verecek.

İçişleri Bakanlığı'nca kanun hükmünde kararname (KHK) kapsamında görevlendirme yapılan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, yarın yapılacak halk oylaması nedeniyle ücretsiz ulaşım hizmetinde bulunacak.

Öte yandan, toplu ulaşım araçları vatandaşların ve sandık görevlilerinin ulaşımlarının kolaylaştırılması amacıyla sabah saat 05.30’da hizmet vermeye başlayacak.