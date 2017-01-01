15 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Toplu ulaşım
GÜNDEM

Diyarbakır ve Şırnak'ta referandum günü toplu ulaşıma ücretsiz

Şırnak Belediyesi ve Diyarbakır büyükşehir Belediyesi, 16 Nisan'da halk oylaması nedeniyle kent genelinde ücretsiz ulaşım sağlayacak

15 Nisan 2017 Cumartesi, 22:59:37 Güncelleme: 23:00:50 AA

Şırnak'ta kent genelindeki belediye araçları halk oylaması nedeniyle yarın ücretsiz toplu taşıma hizmeti verecek.

İçişleri Bakanlığı'nca kanun hükmünde kararname (KHK) kapsamında Şırnak Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Vali Yardımcısı Turan Bedirhanoğlu talimatıyla referandum günü oy kullanacak vatandaşları belediye otobüsleri ücretsiz taşıyacak.

Konu ile ilgili AA muhabirine açıklama yapan Bedirhanoğlu, vatandaşların sandıkların olduğu okullara intikallerinin kolaylaştırılması amacıyla yarın belediye otobüslerin ücretsiz ulaşım hizmeti sunulmasına karar verdiklerini söyledi.

DİYARBAKIR'DA DA ÜCRETSİZ OLACAK

Diyarbakır'da kent genelindeki belediye araçları halk oylaması nedeniyle yarın ücretsiz toplu taşıma hizmeti verecek.

İçişleri Bakanlığı'nca kanun hükmünde kararname (KHK) kapsamında görevlendirme yapılan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, yarın yapılacak halk oylaması nedeniyle ücretsiz ulaşım hizmetinde bulunacak.

Öte yandan, toplu ulaşım araçları vatandaşların ve sandık görevlilerinin ulaşımlarının kolaylaştırılması amacıyla sabah saat 05.30’da hizmet vermeye başlayacak.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
SON DAKİKA! Diyarbakır'daki saldırıyla ilgili yeni gelişme
GÜNDEM

Diyarbakır'daki saldırıyla ilgili yeni gelişme
Diyarbakır'da düzenlenen PKK saldırısının ayrıntıları ortaya çıktı
GÜNDEM

Tünelin kazıldığı bodrumu 'Mermer atölyesi' diye ...
Diyarbakır'da yetiştirme yurdunda cinsel istismara 33 yıl hapis istemi
GÜNDEM

Yetiştirme yurdunda mide bulandıran olay!
Sınırdan sızmaya çalışan teröristler tank atışıyla imha edildi!
GÜNDEM

Sınırdan sızmaya çalışan teröristler tank atışıyla ...
Hakkari ve Diyarbakır'da operasyon
GÜNDEM

Hakkari'de çatışma! Çok sayıda PKK'lı öldürüldü
SON DAKİKA! İşte teröristlerin Diyarbakır'da açtığı tünel
GÜNDEM

İşte teröristlerin Diyarbakır'da açtığı tünel! 177 ...
A'dan Z'ye 16 Nisan referandumu: Madde madde yeni anayasa
GÜNDEM

NEYİ OYLUYORUZ?
Mide ağrısıyla hastaneye giden çocuk doğum yaptı: 2 kişi tutuklandı
GÜNDEM

MİDE AĞRISIYLA HASTANEYE GİDEN ÇOCUK DOĞUM YAPTI: 2 KİŞİ TUTUKLANDI
Süleyman Soylu, FETÖ'den tutuklu hakim ve savcılarla ilgili ihbarı anlattı
GÜNDEM

BAKAN SOYLU'DAN FLAŞ FETÖ AÇIKLAMASI: BU SABAH BİR İHBAR GELDİ...
Referandum sonuçları 2017
GÜNDEM

REFERANDUMA SAATLER KALDI
Esenyurt'ta çöpte bulunan cesedin failleri Hatay'da yakalandı
GÜNDEM

KORKUNÇ CİNAYET BU GÖRÜNTÜLER SAYESİNDE ÇÖZÜLDÜ!
Pompalı tüfekle saldırıya uğrayan manav, kendini domatesle korudu
GÜNDEM

POMPALI TÜFEKLE SALDIRIYI, DOMATESLE PÜSKÜRTTÜ!