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AK Parti ilçe başkanının konvoyuna saldırı: 1 şehit, 1 yaralı

Saldırıda AK Parti İlçe Başkanı İbrahim Vanlı'nın güvenlik korucusu olan yeğeni Adnan Vanlı şehit oldu, bir kişi yaralandı

16 Nisan 2017 Pazar, 00:05:15 Güncelleme: 00:32:46 AA

Van'ın Muradiye ilçesinde AK Parti İlçe Başkanı İbrahim Vanlı'nın bulunduğu konvoya PKK'lı teröristlerce uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi.

Alınan bilgiye göre, ilçede AK Parti Muradiye İlçe Başkanı Vanlı'nın içerisinde bulunduğu iki araçlı konvoya terör örgütü PKK tarafından uzun namlulu silahlarla saldırı gerçekleştirildi.

Saldırıdan İlçe Başkanı Vanlı yara almadan kurtuldu. Vanlı'nın aracını takip eden otomobilde bulunan güvenlik korucusu olan yeğeni Adnan Vanlı şehit oldu, bir kişi yaralandı.

Bölgede kaçan teröristlerin yakalanması için operasyon başlatıldı.

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