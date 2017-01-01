16 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Binali Yıldırım
GÜNDEM

Başbakan Binali Yıldırım oyunu kullandı

Başbakan Binali Yıldırım, İmzir'deki Gölcükler Adnan Olcay Ortaokulu’nda oyunu kullandı. Yıldırım, "Çıkacak sonuç ne olursa olsun başımızın tacıdır, milletimizin verdiği karar en güzel karardır" dedi

16 Nisan 2017 Pazar, 10:39:32 Güncelleme: 10:51:33 HABERTURK.COM

Anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasında Başbakan Binali Yıldırım, İzmir'de oyunu kullandı. Okulun bahçesinde yoğun bir kalabalık kendisini karşıladı. Başbakan, Gölcükler Adnan Olcay Ortaokulu’nda 1085 nolu sandıkta oyunu kullandı.

Referandum sonuçları Haberturk.com farkıyla izlenir!

"MİLLETİMİZİN VERDİĞİ KARAR EN GÜZEL KARARDIR"

Başbakan Yıldırım, basın mensuplarını yaptığı açıklamada "Vatandaşlık görevimizi yaptık. Şimdi de işimize gücümüze bakacağız. Bugün Türkiye'nin her köşesinde 81 vilayetimizde vatandaşlarımız huzur içinde kardeşlik içinde medeni bir şekilde oylarını veriyorlar. Sandıklar açılınca sonuçlar çıkacak. Çıkacak sonuç ne olursa olsun başımızın tacıdır, milletimizin verdiği karar en güzel karardır." dedi.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 4
  • Misafir 4 dakika önce
    ne derseniz deyin millet kazanacak.Evet gelecek
  • Misafir 9 dakika önce
    bende hayır kullanacağım
  • Misafir 11 dakika önce
    GELECEGI PARLAK BIR TURKIYE İÇİN EVET
  • Misafir 11 dakika önce
    tabıkı EVET
  • Misafir 14 dakika önce
    Aslan aslan
  • Misafir 23 dakika önce
    Kesin hayır kullandı
  • Misafir 30 dakika önce
    HAYIR
  • Misafir 32 dakika önce
    inşallah hayır cıkıncada aynı fikirde olursunuz..
  • Misafir 39 dakika önce
    bu seçim de halk umumi vekaletname tek kişiye verecekmi vermeyecekmi seçimi,savaşa girme dahil,yani sizin hakınızda her tasarufta bulunabilecek,memursanız süzleşmeli yapabilecek,sesini çıkaranı terörist diye içeri atabilecek,gösterilere polis güç kulanabilecek,.
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Başbakan Binali Yıldırım: Marmara, Ege, İç Anadolu entegre oluyor
GÜNDEM

Başbakan: Avrupa rotasını şaşırdı
Başbakan Binali Yıldırım Hollanda ile yaşanan krize ilişkin açıklama yaptı
GÜNDEM

"Karşılığı en ağır şekilde verilecek"
Başbakan Yıldırım Malta'ya gitti
GÜNDEM

Başbakan Yıldırım Malta'ya gitti
Yurttan referandum manzaraları
GÜNDEM

Tüm Türkiye sandık başında!
Manisa Demirci'de Kayranokçular Mahallesi'nde oy verme işlemi 12 dakika sürdü
GÜNDEM

Orada oy verme işlemi sadece 12 dakika sürdü! Çünkü... ...
Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, oyunu kullandı
GÜNDEM

Kurtulmuş: Yarın sabahtan itibaren Türkiye, yeni bir ...
Manisa Demirci'de Kayranokçular Mahallesi'nde oy verme işlemi 12 dakika sürdü
GÜNDEM

ORADA OY VERME İŞLEMİ SADECE 12 DAKİKA SÜRDÜ! ÇÜNKÜ...
Yurttan referandum manzaraları
GÜNDEM

TÜM TÜRKİYE SANDIK BAŞINDA!
Diyarbakır’da tünel kazan terörist yakalandı
GÜNDEM

DİYARBAKIR’DA TÜNEL KAZAN TERÖRİST YAKALANDI
"Dünya'daki bir organizma oradaki okyanusta yaşar"
GÜNDEM

"DÜNYA'DAKİ BİR ORGANİZMA ORADAKİ OKYANUSTA YAŞAR"
Başbakan Binali Yıldırım oyunu kullandı
GÜNDEM

BAŞBAKAN OYUNU KULLANDI: MİLLETİMİZİN VERDİĞİ KARAR EN GÜZEL KARARDIR
Türkiye sandık başında!
GÜNDEM

TÜRKİYE SANDIK BAŞINDA!