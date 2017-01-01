Anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasında Başbakan Binali Yıldırım, İzmir'de oyunu kullandı. Okulun bahçesinde yoğun bir kalabalık kendisini karşıladı. Başbakan, Gölcükler Adnan Olcay Ortaokulu’nda 1085 nolu sandıkta oyunu kullandı.

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"MİLLETİMİZİN VERDİĞİ KARAR EN GÜZEL KARARDIR"



Başbakan Yıldırım, basın mensuplarını yaptığı açıklamada "Vatandaşlık görevimizi yaptık. Şimdi de işimize gücümüze bakacağız. Bugün Türkiye'nin her köşesinde 81 vilayetimizde vatandaşlarımız huzur içinde kardeşlik içinde medeni bir şekilde oylarını veriyorlar. Sandıklar açılınca sonuçlar çıkacak. Çıkacak sonuç ne olursa olsun başımızın tacıdır, milletimizin verdiği karar en güzel karardır." dedi.