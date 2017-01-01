Anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasında Başbakan Binali Yıldırım, İzmir'de oyunu kullandı. Okulun bahçesinde yoğun bir kalabalık kendisini karşıladı. Başbakan, Gölcükler Adnan Olcay Ortaokulu’nda 1085 nolu sandıkta oyunu kullandı.
Referandum sonuçları Haberturk.com farkıyla izlenir!
"MİLLETİMİZİN VERDİĞİ KARAR EN GÜZEL KARARDIR"
Başbakan Yıldırım, basın mensuplarını yaptığı açıklamada "Vatandaşlık görevimizi yaptık. Şimdi de işimize gücümüze bakacağız. Bugün Türkiye'nin her köşesinde 81 vilayetimizde vatandaşlarımız huzur içinde kardeşlik içinde medeni bir şekilde oylarını veriyorlar. Sandıklar açılınca sonuçlar çıkacak. Çıkacak sonuç ne olursa olsun başımızın tacıdır, milletimizin verdiği karar en güzel karardır." dedi.
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
YORUMLAR 4
-
Misafir 4 dakika öncene derseniz deyin millet kazanacak.Evet gelecek00
-
Misafir 9 dakika öncebende hayır kullanacağım00
-
Misafir 11 dakika önceGELECEGI PARLAK BIR TURKIYE İÇİN EVET00
-
Misafir 11 dakika öncetabıkı EVET00
-
Misafir 14 dakika önceAslan aslan00
-
Misafir 23 dakika önceKesin hayır kullandı00
-
Misafir 30 dakika önceHAYIR00
-
Misafir 32 dakika önceinşallah hayır cıkıncada aynı fikirde olursunuz..00
-
Misafir 39 dakika öncebu seçim de halk umumi vekaletname tek kişiye verecekmi vermeyecekmi seçimi,savaşa girme dahil,yani sizin hakınızda her tasarufta bulunabilecek,memursanız süzleşmeli yapabilecek,sesini çıkaranı terörist diye içeri atabilecek,gösterilere polis güç kulanabilecek,.00
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER