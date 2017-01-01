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Manisa Demirci Kayranokçular Mahallesi
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Manisa Demirci'de Kayranokçular Mahallesi'nde oy verme işlemi 12 dakika sürdü

16 Nisan 2017 Pazar, 11:14:25 Güncelleme: 11:17:02 AA

Manisa'nın Demirci ilçesinde 12 seçmeni bulunan Kayranokçular Mahallesi'nde oy kullanma işlemi tamamlandı.

Demirci ile Gördes ilçeleri arasında Demirci ilçesine 25 kilometre mesafede bulunan toplam 18 nüfuslu Kayranokçular Mahallesi'ndeki 12 seçmen, sandık başına gitti.

12 SEÇMEN 12 DAKİKADA OY VERDİ

Sandık başına gelen 12 seçmen saat 08.00'den itibaren oylarını kullandı. Sadece 12 dakika süren oy verme işleminin ardından sandık kapandı.

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