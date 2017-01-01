Bodrum'da oyunu veren sahile koştu

Bodrum'da bugün 319 sandıkta 119 bin 952 seçmenin oy kullanması bekleniyor.
Yaklaşık 2 bin 900 görevlinin yer aldığı referandum için seçmenler sabah erken saatlerden itibaren sandık başına gitti.
Oy kullanma işlemleri okullarda, resmi kurumlarda ve mahallelerdeki restoran gibi kapalı mekanlarda yapıldı.
Futbol takımlarının formalarını giyerek sandık başına gelenlerin yanı sıra bebekleri ile birlikte oy kullanan anneler de dikkat çekti.
Sakin bir ortamda başlayan referandumda erken saatlerde oylarını kullananlar, Kumbahçe, Paşatarlası, Ortakent-Yahşi ve Gümbet sahillerine akın etti.