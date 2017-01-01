16 NİSAN 2017
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Bodrum'da oyunu veren sahile koştu

16 Nisan 2017 Pazar, 11:31:58

Bodrum'da referandum için bugün erken saatlerde sandık başına giden Bodrumlular ve ikinci konutlarda yaşayan yerli turistler oylarını kullandıktan sonra sahillere akın etti.

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    Bodrum'da bugün 319 sandıkta 119 bin 952 seçmenin oy kullanması bekleniyor.

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    Yaklaşık 2 bin 900 görevlinin yer aldığı referandum için seçmenler sabah erken saatlerden itibaren sandık başına gitti. 

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    Oy kullanma işlemleri okullarda, resmi kurumlarda ve mahallelerdeki restoran gibi kapalı mekanlarda yapıldı.

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    Futbol takımlarının formalarını giyerek sandık başına gelenlerin yanı sıra bebekleri ile birlikte oy kullanan anneler de dikkat çekti. 

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    Sakin bir ortamda başlayan referandumda erken saatlerde oylarını kullananlar, Kumbahçe, Paşatarlası, Ortakent-Yahşi ve Gümbet sahillerine akın etti.

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