Cumhurbaşkanı Erdoğan oyunu İstanbul Üsküdar'da kullandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oyunu, eşi Emine Erdoğan ve torunları ile birlikte geldiği İstanbul Üsküdar'da Saffet Çebi İlkokulu'nda kullandı.

Erdoğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Öncelikle bu 16 Nisan, bugünkü halk oylaması, bu referandum, sıradan bir oylama değil. Yani Cumhuriyet tarihimizde birçok parlamenter sisteme yönelik oylamalarımız olmuştur. Bu arada bazı halk oylamaları da yaptık ama bu halk oylaması artık Türkiye Cumhuriyetinde yeni yönetim sisteminin, bir değişim, dönüşüm tercihi. Bu değişim dönüşüm tercihinde inanıyorum ki halkımız süratle çok daha hızlı bir kalkınmanın adeta sıçramanın yolunu açmaya inşallah karar verecektir. Ciddi bir katılım olacak, öyle gösteriyor. Seçim sonuçlarını İstanbul'dan takip edeceğim." dedi.