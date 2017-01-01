Hakkari Çukurca'da askeri araç kaza yaptı

Hakkari'nin Çukurca İlçesi'nde askeri zırhlı aracın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, 8 asker hafif yaralandı.
Kaza, bugün saat 10.00 sıralarında Çukurca İlçesi'nin Çığlı köyü yakınlarında meydana geldi. Seçim güvenliği için köye giden zırhlı askeri araç, virajı alamayarak devrildi. Meydana gelen kazada 8 asker hafif yaralandı. Yaralı askerler bölgeye gönderilen ambulanslarla Çukurca Devlet Hastanesi'ne getirilerek tedavi altına alındı.
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