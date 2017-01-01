16 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Hakkari Çukurca
GÜNDEM

Hakkari Çukurca'da askeri araç kaza yaptı

Yaralı askerler bölgeye gönderilen ambulanslarla Çukurca Devlet Hastanesi'ne getirilerek tedavi altına alındı

16 Nisan 2017 Pazar, 11:44:36 Güncelleme: 11:44:40 DHA

Hakkari'nin Çukurca İlçesi'nde askeri zırhlı aracın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, 8 asker hafif yaralandı.

Kaza, bugün saat 10.00 sıralarında Çukurca İlçesi'nin Çığlı köyü yakınlarında meydana geldi. Seçim güvenliği için köye giden zırhlı askeri araç, virajı alamayarak devrildi. Meydana gelen kazada 8 asker hafif yaralandı. Yaralı askerler bölgeye gönderilen ambulanslarla Çukurca Devlet Hastanesi'ne getirilerek tedavi altına alındı.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Yüksekova'daki jandarma karakolunda yangın
GÜNDEM

Hakkari'de jandarma karakolunda yangın
Sınırdan sızmaya çalışan teröristler tank atışıyla imha edildi!
GÜNDEM

Sınırdan sızmaya çalışan teröristler tank atışıyla ...
Hakkari ve Diyarbakır'da operasyon
GÜNDEM

Hakkari'de çatışma! Çok sayıda PKK'lı öldürüldü
TSK'dan Hakkari'de hava harekatı: 8 PKK'lı öldürüldü
GÜNDEM

TSK'dan Hakkari'de hava harekatı: 8 PKK'lı öldürüldü
Hakkari Şemdinli'de sokağa çıkma yasağı
GÜNDEM

Şemdinli'de sokağa çıkma yasağı
Hakkari'de toplantı ve gösteri yürüyüşleri yasaklandı
GÜNDEM

Hakkari'de toplantı ve gösteri yürüyüşleri yasaklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan oyunu İstanbul Üsküdar'da kullandı
GÜNDEM

ERDOĞAN: BUGÜNKÜ HALK OYLAMASI SIRADAN BİR OYLAMA DEĞİL
MHP lideri Devlet Bahçeli oyunu Ankara'da kullandı
GÜNDEM

BAHÇELİ: MİLETİMİZİN HAYATINDA ÖNEMLİ BİR DÖNÜM NOKTASIDIR
Yurttan referandum manzaraları
GÜNDEM

YURTTAN REFERANDUM MANZARALARI!
Ankara'da sandık görevlisi kalp krizinden öldü
GÜNDEM

SANDIK BAŞINDA ŞOK ÖLÜM!
Türkiye'nin tek seçmenli sandığı Batman'da
GÜNDEM

OY VERECEĞİ SANDIĞA GELİNCE ŞAŞKINA DÖNDÜ!
Başbakan Binali Yıldırım oyunu kullandı
GÜNDEM

BAŞBAKAN: MİLLETİMİZİN VERDİĞİ KARAR EN GÜZEL KARARDIR