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Ankara'da sandık görevlisi kalp krizinden öldü

Kalp krizi geçirdiğini anlayan sandık görevlileri, hemen ilk müdahayi yaparak 112 Acil Servisi'ni aradılar ama Babayiğit tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

16 Nisan 2017 Pazar, 11:58:38 Güncelleme: 12:07:35 DHA

Ankara'nın Altındağ ilçesinde, Cumhurbaşkanlığı sistemini öngören Anayasa değişikliği için yapılacak referandumda sandık başında görevli 55 yaşındaki Muzaffer Babayiğit, kalp krizi geçiren yaşamını yitirdi.

Altındağ İlçesinde, Hayme Hatun İlkokulu'nda CHP'den sandık kurulu üyeliği yapan emekli Muzaffer Babayiğit, saat 10.30 sıralarında sandık başında rahatsızlanmaya başladı. Babayiğit'in kalp krizi geçirdiğini anlayan sandık görevlileri, hemen ilk müdahayi yaparak 112 Acil Servisi'ni aradılar. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Babayiğit, doktorların yaptığı müdahalelere yanıt vermeyerek yaşamını yitirdi. Muzaffer Babayit'in cenazesi yarın memleketi Yozgat'ta toprağa verilecek.



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YORUMLAR 1
  • Misafir 23 dakika önce
    Yazık yine yozgat dün şehidimiz bugün. ...
  • Misafir 57 dakika önce
    Babayiğit ligimi kalmış
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