İzmir referandum sonuçları

Referandum sonuçları İzmir'de halk tarafından merakla beklenmeye başladı. 2017 anayasa değişikliği referandumu için sandığa giden 3 milyon 174 bin 549 seçmenin tercihi belirlendi. İzmir seçmeni, oylamanın ardından 2017 Anayasa referandumunda Evet ve Hayır tercihini belirledi. Referandum için İzmir'de toplam 8 bin 483 sandık kuruldu ve Aliağa, Balçova, Bayındır, Bayraklı, Bergama, Beydağ, Bornova, Buca, Çeşme, Çiğli, Dikili, Foça, Gaziemir, Güzelbahçe, Karabağlar, Karaburun, Karşıyaka, Kemalpaşa, Kınık, Kiraz, Konak, Menderes, Menemen, Narlıdere, Ödemşi, Seferihisar, Selçuk, Tire, Torbalı ve Urla olmak üzere toplamda 30 ilçede seçmenlerin kullandığı oyların ardından 2017 referandum sonuçları belli oluyor.

Seçim yasağının kalkmasının ardından İzmir Referandum Sonuçlarını bu linkten izleyebilirsiniz

ANAYASA REFERANDUMUNA 2007'DE İZMİR HAYIR DEDİ

2007 yılında yapılan anayasa referandumunda İzmir, 1 milyon 626 bin 49 oyun kullanıldığı seçim sonuçlarında yüzde 51,2'lik oranla "Hayır" dedi. İzmir'de 2007 anayasa referandumu sonuçlarına göre de 772 bin 848 oy ile yüzde 48,8'lik oranla "Evet" dedi. En çok "Hayır" oyunun çıktığı ilçe yüzde 65,5 ile Foça olurken, en çok "Evet" oyunun çıktığı ilçe yüzde 55,1 ile Kemalpaşa olmuştu.

2010 ANAYASA REFERANDUMUNDA HAYIR OYU ÇIKMIŞTI

2010 yılında yapılan anayasa referandumunda İzmir ilinde toplam 2 milyon 283 bin 900 oy kullanıldı. Referandum sonuçlarına göre açılan 7 bin 719 sandıktan çıkan 816 bin 4 oydan "Evet", 1 milyon 430 bin 843 oydan "Hayır" sonucu çıkmıştı.

Aynı zamanda 2010 anayasa referandum sonuçlarına göre İzmir'in en çok "Hayır" oyu veren ili yüzde 80,5'lik oran ile Narlıdere olmuştu. En çok "Evet" oyu çıkan ilçe ise yüzde 49,6'lık oy oranı ile Kemalpaşa olmuştu.

İZMİR GEÇMİŞ GENEL VE YEREL SEÇİMLERDE OY ORANLARI

7 HAZİRAN 2015 MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMLERİ İZMİR SEÇİM SONUÇLARI

7 Haziran 2017 tarihinde yapılan seçimlerde İzmir'de 3 milyon 86 bin 974 kayıtlı seçmenin bulunduğu seçimde 2 milyon 697 bin 497 oy kullanıldı. Yüzde 87,4'lük katılım oranının olduğu seçimde İzmir'de Cumhuriyet Halk Partisi ( CHP) 44,8'lik oy oranıyla birinci parti çıktı. CHP'yi yüzde 26,8'lik oy oranıyla AK Parti takip etti. Seçimde Milliyetçi Hareket Partisi ( MHP) yüzde 13,6 ve HDP yüzde 10,5 oy aldı.

1 KASIM 2015 MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMLERİ İZMİR SEÇİM SONUÇLARI

7 Haziran 2015 tarihinde yapılan genel seçimlerde Mecliste tek partili bir iktidarın oluşmamasının ardından koalisyon görüşmeleri sonuç vermemişti. Buna göre yeniden yapılan seçimlerde İzmir seçim sonuçlarına göre toplamda 2 milyon 778 bin 934 geçerli oy kullanıldı. Yüzde 88,3'lük katılım oranının olduğu seçim sonuçlarına göre Cumhuriyet Halk Partisi, aldığı yüzde 45,9'luk oy oranıyla İzmir ilinden birinci çıktı. CHP'yi yüzde 31,7'lik oy oranıyla AK Parti takip ederken MHP yüzde 11,2 ve HDP yüzde 8,9 oy almıştı.

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İZMİRLİLER DİKKAT! REFERANDUMDA GEÇERLİ OY NASIL KULLANILIR? YSK UYGULAMALI AÇIKLADI!

