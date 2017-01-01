Bursa referandum sonuçları merakla beklenmeye başlandı. Anayasa için sandığa giden 2 milyon 107 bin 944 seçmenin tercihi belli oldu. Bursa'nın 2017 Anayasa Referandumunda Evet ve Hayır tercihleri belli oluyor. 5 bin 731 sandıkta oy kullanan Bursa'da Büyükorhan, Gemlik, Gürsu, Harmancık, İnegöl, İznik, Karacabey, Keles, Kestel, Mudanya, Mustafakemalpaşa, Nilüfer, Orhaneli, Orhangazi, Osmangazi, Yenişehir ve Yıldırım ilçeleri olmak üzere 17 ilçenin tamamında 2017 referandum sonuçları belli oluyor.

Seçim yasağının kalkmasının ardından Bursa Referandum Sonuçlarını bu linkten izleyebilirsiniz

ANAYASA REFERANDUMUNA 2007'DE BURSA EVET DEDİ

2007 Referandum sonuçlarına göre 1 milyon 520 bin 561 seçmenin bulunduğu Bursa'da yüzde 73.5'lik katılım gerçekleşmiş ve 1 milyon 93 bin 964'ünün oyu geçerli sayılmış, Anayasa referandumuna Bursa'nın yüzde 67.2'si Evet, yüzde 32.8'i ise Hayır demişti.

Bursa'da 17 ilçede 2007 Anayasa Referandumu için Evet oyu çıkarken sadece Mudanya ilçesinde yüzde 47.9 ile Hayır çıkmıştı. En yüksek Evet ise yüzde 84.8 ile Büyükorhan ilçesi olmuştu.

2010 ANAYASA REFERANDUMUNDA DA EVET ÇIKTI

2010 yılı Referandum sonuçlarına göre ise 1 milyon 843 bin 820 seçmenin katıldığı seçimde 1 milyon 490 bin 239'unun oyu geçerli sayıldı. 5 bin 143 sandıktan çıkan Bursa Referandum sonuçları ise yine Evet oldu. Bir önceki seçim sonuçlarında tüm ilçe evet derken, 2010 referandumunda sadece 4 ilçe Hayır dedi. Yüzde 56.4 Evet, yüzde 43.6 Hayır oyunun çıktığı Bursa referandum sonuçlarında yüzde 78.1 ile Evet diyen Büyükorhan, yüzde 64.4 ile Hayır diyen ilçe ise Mudanya oldu.

BURSA GEÇMİŞ GENEL SEÇİMLERDE OY ORANLARI

17 HAZİRAN 2015 MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMLERİ BURSA SEÇİM SONUÇLARI

17 Haziran seçimlerinde Bursa seçim sonuçlarına göre 2 milyon 29 bin 175 seçmenin yer aldığı ilde seçime yüzde 87.9 katılım gerçekleşti. Toplam 5 bin 968 sandıktan çıkan oyda 1 milyon 783 bin 55 oy kullanıldı, bunlardan 1 milyon 750 bin 164'ü geçerli sayıldı. Bursa'da birinci çıkan parti yüzde 43.86 oy oranıyla Ak Parti oldu. CHP'nin 27.95 oy oranına ulaştığı ilde MHP'nin toplam oy oranı 17.68'di. HDP'nin ise Bursa'da yüzde 5.51'di.

1 KASIM 2015 MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMLERİ BURSA SEÇİM SONUÇLARI

7 Haziran'daki seçimlerin sonrasında Meclis'te tek partili bir iktidarın ortaya çıkamaması ve koalisyon görüşmelerinin sonuç vermemesi nedeniyle tekrarlanan seçimlerde Bursa seçim sonuçlarına göre 2 milyon 96 bin 179 seçmenin bulunduğu şehirde katılım oranı 89.7'ydi. 1 milyon 879 bin 846 oy kullanan seçmenin 1 milyon 858 bin 15'inin oyu geçerli sayıldı. 6 bin 14sandığın kurulduğu Bursa'da yüzde 53.95 oran ile Ak Parti yine lider çıktı. CHP yüzde 26.66 oran alırken MHP yüzde 12.37 oran aldı. 17 Haziran 2015 seçimlerinde yüzde 5.51 alan HDP'nin ise 1 Kasım 2015 seçimlrinde oy oranı yüzde 4.13 oldu.

BURSA REFERANDUM SONUÇLARI EN İYİ HABERTURK.COM'DA İZLENİR

BURSALILAR DİKKAT! REFERANDUMDA GEÇERLİ OY NASIL KULLANILIR? YSK UYGULAMALI AÇIKLADI!

