Ordu Referandum sonuçları

Ordu ilinde 2017 referandum sonuçları merakla bekleniyor. Anayasa değişikliği referandumu için sandığa giden 548 bin 725 seçmenin tercihi belli oldu. Ordu ili, 2017 anayasa değişikliği referandumunda "Evet" ve "Hayır" tercihini yaptı. Toplamda bin 881 oy sandığının bulunduğu Ordu'da, Akkuş, Altınordu, Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Fatsa, Gölköy, Gülyalı, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye, Perşembe, Ulubey ve Ünye ilçeleri olmak üzere toplamda 19 ilçede 2017 referandum sonuçları belli olmaya başladı.

Seçim yasağının kalkmasının ardından Ordu Referandum Sonuçlarını bu linkten izleyebilirsiniz

ANAYASA REFERANDUMUNA 2007'DE ORDU EVET DEDİ

2007 yılında yapılan anayasa değişikliği referandumunda Ordu'da toplam 293 bin 929 geçerli oy kullanıldı. Toplamda bin 671 sandığın açıldığı referandum sonuçlarına göre Ordu ilinde yüzde 75,8 oranında "Evet" oyu çıkarken, yüzde 24,2 oranında "Hayır" oyu çıktı. Ordu'da 19 ilçenin tamamında "Evet" oyu birinci sırada geldi. En çok "Evet" oyunun çıktığı ilçe yüzde 92,2'lik oranla Kumru olurken, en çok "Hayır" çıkan ilçe yüzde 39,5 ile Gülyalı olmuştu.

2010 ANAYASA REFERANDUMUNDA DA EVET OYU ÇIKMIŞTI

2010 yılında yapılan anayasa referandumunda 400 bin 122 Ordu seçmeni, sandık başına gitti. Toplamda 391 bin 422 geçerli oyun kullanıldığı ve katılım oranının yüzde 78,7 olduğu referandum sonuçlarına göre Ordu ilinde toplamda yüzde 63,5 oranında "Evet" oyu sandıktan birinci çıktı. Evet oyuna karşılık ise 1432 bin 865 oy ile yüzde 36,5 oranında "Hayır" oyu ikinci sırada geldi.

Ordu ilinde 2010 anayasa referandum sonuçlarına göre en çok "Evet" oyu, yüzde 86,6 ile Kumru ilçesinden ve en çok "Hayır" oyu, yüzde 55,5 ile Gülyalı ilçesinden çıktı.

ORDU GEÇMİŞ GENEL VE YEREL SEÇİMLERDE OY ORANLARI



7 HAZİRAN 2015 MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMLERİ ORDU SEÇİM SONUÇLARI

7 Haziran 2016 tarihinde gerçekleşen Milletvekili Genel Seçimleri sonuçlarına göre Ordu ilinde toplamda 427 bin 36 geçerli oy kullanıldı. Katılım oranının yüzde 80,7 olduğu ve bin 934 sandığın açıldığı seçim sonuçlarına göre Ordu'da AK Parti yüzde 52,9'luk oy oranıyla birinci sırada geldi. AK Parti'yi, yüzde 28,2 ile CHP, yüzde 12,8 ile MHP ve yüzde 1,3 ile HDP takip etti.

AK Parti, Ordu'da en çok oyu yüzde 73,9'luk oranla Çatalpınar ilçesinden alırken, CHP ise en çok oyu yüzde 43,5 ile Gürgentepe ilçesinden aldı. AK Parti, seçim sonuçlarına göre toplamda 18 ilçede birinci sırada geldi.

1 KASIM 2015 MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMLERİ ORDU SEÇİM SONUÇLARI

7 Haziran 2015 tarihinde yapılan seçimin ardından seçim sonuçlarına göre tek partili bir iktidar kurulamadı. Koalisyon görüşmelerinin de olumsuz sonuçlanmasının ardından Türkiye yeniden sandığa gitti. Seçim sonuçlarına göre Ordu'da toplamda 449 bin 390 geçerli oy kullanıldı. Katılım oranının yüzde 83,7 olduğu ve bin 947 sandığın açıldığı seçim sonuçlarına göre Ordu ilinde AK Parti, yüzde 63,1'lik oranla birinci sırada geldi. AK Parti'yi yüzde 24,3'lük oranla CHP, yüzde 9,4 oranla MHP ve yüzde 0,9'luk oranla HDP takip etti.

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