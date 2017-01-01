Şanlıurfa referandum sonuçları

Şanlıurfa'da referandum sonuçları seçmenler tarafından merakla bekleniyor. Anayasa değişikliği referandumu için sandığa giden 1 milyon 26 bin 443 seçmen, 2017 Anayasa referandumunda Evet ve Hayır tercihlerini belirledi. Toplamda 3 bin 333 sandığın kurulduğu Şanlıurfa'da Akçakale, Birecik, Bozova, Ceylanpınar, Eyyubiye, Halfeti, Haliliye, Harran, Hilvan, Karaköprü, Siverek, Suruç ve Viranşehir olmak üzere 13 ilçenin tamamında 2017 referandum sonuçları belli oldu.

Seçim yasağının kalkmasının ardından Şanlıurfa Referandum Sonuçlarını bu linkten izleyebilirsiniz



ANAYASA REFERANDUMUNA 2007'DE ŞANLIURFA EVET DEDİ

2007 referandum sonuçlarına göre 558 bin 402 seçmenin bulunduğu Şanlıurfa'da seçim sonuçlarına göre 402 bin 291 geçerli oy kullanıldı. Katılım oranının yüzde 72,7 olduğu ve 2 bin 148 sandığın açıldığı referandumda sandıktan yüzde 95,7'lik oranla "Evet" oyu çıktı. Hayır oyu ise toplamda 17 bin 460 oy ile yüzde 4,3'lük oranda kaldı. Şanlıurfa'da en çok "Evet" oyunun çıktığı ilçe yüzde 98,5 ile Harran oldu.

2010 ANAYASA REFERANDUMUNDA DA EVET OYU ÇIKMIŞTl

2010 yılında gerçekleştirilen anayasa değişikliği referandumunda Şanlıurfa'da toplam 556 bin 313 geçerli oy kullanıldı. Seçim sonuçlarına göre Şanlıurfa'da sandıktan yüzde 94,1 oy oranıyla "Evet" oyu çıktı. Hayır oyu ise yüzde 5,9'luk oranda kaldı. Şanlıurfa'da referandum sonuçlarına göre en çok "Evet" oyu yüzde 99,2'lik oranla Harran ilçesinde çıktı. Hayır oyu ise yüzde 19,9'luk oranla en çok Halfeti ilçesinde kullanıldı.

ŞANLIURFA GEÇMİŞ GENEL VE YEREL SEÇİMLERDE OY ORANLARI



7 HAZİRAN 2015 MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMLERİ ŞANLIURFA SEÇİM SONUÇLARI

7 Haziran 2015 tarihinde yapılan Milletvekili Genel Seçimleri'nde Şanlıurfa'da toplam 781 bin 449 oy kullanıldı. Seçim sonuçlarına göre 781 bin 1 oyun geçerli sayıldığı ve yüzde 80,2 katılım oranının olduğu sonuçlarda AK Parti, yüzde 46,8'lik oy oranıyla birinci sırada geldi. AK Parti'yi yüzde 38,1'lik oy oranıyla HDP, yüzde 5,6'lık oy oranıyla MHP ve yüzde 4,4'lük oy oranıyla CHP takip etti. AK Parti, Şanlıurfa'da Akçakale, Eyyübiye, Haliliye, Harran ve Karaköprü ilçelerini kazanırken, HDP de Halfeti, Ceylanpınar, Bozova, Birecik, Hilvan, Siverek, Suruç ve Viranşehir'i kazandı.

1 KASIM 2015 MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMLERİ ŞANLIURFA SEÇİM SONUÇLARI

7 Haziran seçiminde sandıktan tek parti iktidar çıkmayınca ve koalisyon görüşmeleri sonrasında hükümet kurulamayınca Türkiye tekrar sandığa gitti. Şanlıurfa seçim sonuçlarına göre toplamda 825 bin 904 geçerli oy kullanıldı. Katılım oranının yüzde 84 olduğu seçimde, AK Parti yüzde 64,3'lük oranıyla birinci sırada gelirken, AK Parti'yi yüzde 28,2'lik oy oranıyla HDP takip etti. Toplamda 3 bin 419 sandığın açıldığı seçimde, AK Parti, en çok oyu yüzde 89,5'lik oranla Akçakale ilçesinden aldı. HDP ise yüzde 68,8'lık oranla AK Parti'yi takip etti.

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