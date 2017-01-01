Gaziantep referandum sonuçları için geri sayım başladı. Anayasa için sandığa giden seçmen için artık tercihini açıklama günü. Gaziantep'te 1 milyon 178 bin 748 seçmenin 2017 Anayasa Referandumunda Evet ve Hayır tercihleri belli oluyor. 3 bin 334 sandıkta oy kullanan Gaziantep'te Araban, İslahiye, Karkamış, Nizip, Nurdağı, Oğuzeli, Şahinbey, Şehitkamil, Yavuzeli ilçeleri olmak üzere 9 ilçenin tamamında 2017 referandum sonuçları belli oluyor.



Seçim yasağının kalkmasının ardından Gaziantep Referandum Sonuçlarını bu linkten izleyebilirsiniz



ANAYASA REFERANDUMU 2007'DE GAZİANTEP EVET DEDİ

2007 Referandum sonuçlarına göre 700 bin 488 seçmenin bulunduğu Gaziantep'te yüzde 62.9'luk katılım gerçekleşmiş ve 432 bin 557 seçmenin oyu geçerli sayılmış, Anayasa referandumuna Gaziantep'in yüzde 79.7'si Evet, yüzde 20.3'ü ise Hayır demişti.

Gaziantep'te 9 ilçenin tamamında 2007 Anayasa Referandumu için Evet oyu çıkarken Hayır diyen hiçbir ilçe olmamıştı. En yüksek Evet veren Gaziantep ilçesi ise yüzde 86.7 ile Nurdağı ilçesi olmuştu. Referandumda en düşük Evet oyu veren ilçe ise yüzde 63.9 ile Karkamış oldu.

Gaziantep Referandum sonuçları geçmiş seçimlerde Evet Hayır oranları

2010 yılında Gaziantep Referandum sonuçlarına göre ise 984 bin 683 Gaziantepli seçmen vardı. Bir önceki referandumda düşük kalan katılım oranı 2010 seçimlerinde yüzde 72.8'e yükseldi. Anayasa referandumunda Gaziantep'te toplam 716 bin 358 seçmen oy kullandı. Bu oyların 701 bin 112'si geçerli sayıldı. 1821 sandıktan çıkan Gaziantep Referandum sonuçları ise yine Evet oldu. Yüzde 69.8 Evet, yüzde 30.2 Hayır oyunun çıktığı Gaziantep referandum sonuçlarına göre Gaziantep'in 9 ilçesinin yine tamamı Evet dedi. En yüksek Evet oyu ise yine yüzde 80.7 ile Nurdağı ilçesinden geldi.

GAZİANTEP GEÇMİŞ GENEL SEÇİMLERDE OY ORANLARI



7 HAZİRAN 2015 MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMLERİ GAZİANTEP SEÇİM SONUÇLARI

7 Haziran seçimlerinde Gaziantep seçim sonuçlarına göre 1 milyon 131 bin 63 seçmenin bulunduğu ilde seçime katılım oranı oldukça yüksekti. Yüzde 82.4 katılım oranının gerçekleştiği seçimlerde Gaziantep seçim sonuçlarına göre 931 bin 622 seçmen oy kullandı. Bunlardan 912 bin 330 seçmenin oyu geçerli sayıldı. 3 bin 462 sandıktan birinci çıkan parti ise yüzde 46.96 oy oranıyla Ak Parti oldu. CHP'nin yüzde 16.35 oy oranına ulaştığıGaziantep'te bugün Evet cephesinde yer alan MHP'nin oy oranı ise yüzde 17.97'ydi. Yani bugün Anayasa Referandumu için Evet cephesinde olan Ak Parti ve MHP'nin Gaziantep'te toplam oy oranı 7 Haziran 2015 seçimlerinde yüzde 64.93 iken, bugün Hayır cephesinde olan CHP ve HDP'nin Gaziantep'te toplam oy oranı 7 Haziran'da yüzde 31.55'ti.

Gaziantep geçmiş seçim sonuçları

1 KASIM 2015 MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMLERİ GAZİANTEP SEÇİM SONUÇLARI

7 Haziran'daki seçimlerin sonrasında Meclis'te tek partili bir iktidarın ortaya çıkamaması ve koalisyon görüşmelerinin sonuç vermemesi nedeniyle tekrarlanan seçimlerde Gaziantep seçim sonuçlarına göre 1 milyon 139 bin 452 seçmenin bulunduğu şehirde seçime katılım oranı yüzde 83.9 ile zirveye ulaştı. 955 bin 713 oy kullanan seçmenin 942 bin 186'sının oyu geçerli sayıldı. 3 bin 495 sandığın kurulduğu Gaziantep'te bu defa Ak Parti yüzde 61.57 oy oranıyla lider çıktı. CHP'nin yüzde 16.25 oya ulaştığı Gaziantep'te MHP'nin oyları ise yüzde 9.56 oldu. Bugünkü Evet cephesinde yer alan MHP ve Ak Parti'nin toplam oy oranı 7 Haziran seçimlerinde yüzde 64.93 iken 1 Kasım 2015 seçimlerinde bu oran yüzde 71.13 oldu. Bugün Hayır cephesinde yer alan CHP ve HDP'nin toplam oy oranı ise 7 Haziran'da yüzde 31.55 iken 1 Kasım seçimlerinde yüzde 26.70 oldu.



1 Kasım 2015 seçimleri Gaziantep seçim sonuçları





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