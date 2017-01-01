Türkiye, yeni anayasa değişikliği referandumunda tercihini yaptı. İlki 1961 yılında olmak üzere Türkiye'de, bugüne kadar altı referandum yapıldı, 5 kez 'Evet', 1 kez 'Hayır' çıktı. 7. referandumun sonuçlarına göre halkın tercihi 6. kez 'Evet' oldu. AK Parti döneminde yapılan 3 referandumda da 'Evet' çıkmış oldu.

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AK PARTİ DÖNEMİNDE YAPILAN 3. REFERANDUM



AK Parti döneminde yapılan ilk halk oylaması 21 Ekim 2007'de cumhurbaşkanının halk tarafında seçilmesini içeren anayasa değişikliğiydi. Seçmenlerin tercihi yüzde 68,9 'Evet', yüzde 31,1 'Hayır' oldu.



İkinci referandum ise 12 Eylül 2010'da yapılan 26 maddelik değişiklik paketiydi. Seçmenlerin 57,9'u 'Evet ve yüzde 42,1'i ise 'Hayır' oyu verdi.



İLK REFERANDUM 1961 YILINDA YAPILDI



Türkiye, Türkçe karşılığı "halk oylaması" olan Fransızca kökenli "referandum" sözcüğüyle 27 Mayıs 1960 darbesinin ardından tanıştı. 1961 Anayasası 9 Temmuz 1961'de halk oylamasına sunuldu ve yüzde 38,3 'Hayır' oyuna karşılık, yüzde 61,7 'Evet' oyuyla kabul edildi.



İkinci referandum yine bir darbenin ardından gündeme geldi. 12 Eylül 1980 darbesi sonrası askeri yönetimin belirlediği "Danışma Meclisi" tarafından hazırlanan anayasa, 7 Kasım 1982'de halkın oyuna sunuldu, yüzde 8,6 oranında 'Hayır' oyuna karşılık, yüzde 91,4 oranında 'Evet' oyu aldı.

SİYASİ YASAKLAR SONA ERDİ



1982 Anayasası'nın geçici 4. maddesi ile getirilen siyasal yasakların kaldırılıp kaldırılmamasını oylamak için Türkiye tarihindeki üçüncü referanduma 6 Eylül 1987'de gitti. Halk oylamasında yüzde 50,2 'Evet'e karşılık yüzde 49,8 'Hayır' sonucu çıktı. Böylece aralarında Süleyman Demirel, Bülent Ecevit, Necmettin Erbakan'ın da olduğu eski siyasilerin, siyasi yasakları sona erdi.



Siyasi yasakların sona ermesiyle gündeme yerel seçimlerin 1 yıl erkene alınıp alınmaması geldi. 25 Eylül 1988'deki dördüncü halk oylamasında seçmenlerin yüzde 65'i 'Hayır', yüzde 35'i ise 'Evet' oyu kullandı. Böylece halk yerel seçimlerin erkene alınmasını istemedi.

CUMHURBAŞKANIN HALK TARAFINDAN SEÇİLMESİNE 'EVET'



Türkiye beşinci referandumu ise AK Parti'nin, başta cumhurbaşkanının halk tarafında seçilmesini içeren anayasa değişiklik teklifiyle gündeme geldi. 21 Ekim 2007'de yapılan halk oylamasında seçmenlerin tercihi yüzde 68,9 'Evet', yüzde 31,1 'Hayır' oldu. Bu sonuçla cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesi kabul edildi.



Türkiye bundan önceki son referandumuna ise 12 Eylül 2010'da 26 maddelik değişiklik paketi için gitti. Seçmenlerin 57,9'u 'Evet' ve yüzde 42,1'i ise 'Hayır' oyu verdi.

SÜREÇ, BAHÇELİ'NİN ÇAĞRISIYLA BAŞLADI



Anayasa değişiklik süreci MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 11 Ekim 2016’da grup toplantısında yaptığı çağrı ile başladı.



Başbakan Binali Yıldırım dahil, 316 AK Parti milletvekilinin imzasını taşıyan Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, 10 Aralık 2016'da TBMM Başkanlığına sunuldu.



TBMM Anayasa Komisyonunda, anayasa değişikliği teklifinin 10 gün süren görüşmeleri 30 Aralık 2016'da tamamlandı. Teklifin, TBMM Genel Kurulu'ndaki görüşmeleri iki tur şeklinde yapıldı. AK Parti tarafından 10 Aralık 2016'da TBMM Başkanlığına sunulan anayasa değişikliği teklifi, 42 günün ardından 339 oyla kabul edilerek yasalaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın anayasa değişikliğini onaylamasının ardından, Resmi Gazete'de yayınlanmasıyla 60 günlük süreç başladı.

Türkiye, Cumhuriyet tarihinin 7. referandumu için 16 Nisan'da sandık başına gitti.