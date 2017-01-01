Antalya referandum sonuçları

Antalya 2017 referandum sonuçları için heyecan dorukta. Oy kullanan Antalyalılar sonuçlar için gözlerini Yüksek Seçim Kurulu'na çevirdi. Antalya'da 1 milyon 636 bin 742 seçmenin 2017 Anayasa Referandumunda Evet ve Hayır tercihleri belli oluyor. 4 bin 497 sandıkta oy kullanan Antalya'da Akseki, Aksu, Alanya, Demre, Döşemealtı, Elmalı, Finike, Gazipaşa, Gündoğmuş, İbradı, Kaş, Kemer, Kepez, Konyaaltı, Korkuteli, Kumluca, Manavgat, Muratpaşa ve Serik ilçeleri olmak üzere 19 ilçenin tamamında 2017 referandum sonuçları belli oluyor.

Seçim yasağının kalkmasının ardından Antalya Referandum Sonuçlarını bu linkten izleyebilirsiniz



ANAYASA REFERANDUMU 2007'DE ANTALYA'NIN TERCİHİ EVET OLDU



2007 Referandum sonuçlarına göre 1 milyon 95 bin 67 seçmenin bulunduğu Antalya'da yüzde 61.5'lik katılım gerçekleşmiş ve 653 bin 94 seçmenin oyu geçerli sayılmış, Anayasa referandumuna Antalya'nın yüzde 57.6'sı Evet, yüzde 42.4'ü ise Hayır demişti.

Antalya'da 19 ilçede de 2007 Anayasa Referandumu için Evet oyu çıktı. En yüksek Evet veren Antalya ilçesi ise yüzde 70.3 ile Gündoğmuş ilçesi olmuştu. Referandumda en yüksek Hayır oyu veren ilçe ise yüzde 48.9 ile Gazipaşa oldu.

2010 ANAYASA REFERANDUMUNDA ANTALYA'NIN TERCİHİ HAYIR OLDU

Anayasa Paketi değişikliği için yapılan 2010 Referandumunda Antalya'da yüzde 77.3'lük katılım gerçekleşti. Bir önceki seçimde yüzde 57.6 ile Evet oyunun kazandığı Antalya'da 2010 referandumunda yüzde 56.7 ile Hayır kazandı. Antalya'nın 19 ilçesinden sadece Alanya, Gündoğmuş, Akseki ve Korkuteli ilçeleri Evet oyu verdi. 3 bin 815 sandıkta toplam 1 milyon 354 bin 787 seçmenin katıldığı referandumda 1 milyon 27 bin 278 seçmenin oyu geçerli sayıldı.

Antalya'da 2010 referandumunda en yüksek Evet veren ilçe 55.8 ile Akseki oldu. En yüksek Hayır veren ilçe ise 67.1 ile Muratpaşa oldu.

ANTALYA GEÇMİŞ GENEL SEÇİMLERDE OY ORANLARI

7 HAZİRAN 2015 MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMLERİ ANTALYA SEÇİM SONUÇLARI

7 Haziran seçimlerinde Antalya seçim sonuçlarına göre 1 milyon 568 bin 153 seçmenin bulunduğu ilde seçime katılım oranı oldukça yüksekti. Yüzde 85.1 katılım oranının gerçekleştiği seçimlerde Antalya seçim sonuçlarına göre 1 milyon 306 bin 778 seçmenin oyu geçerli sayıldı. 4 bin 691 sandıktan birinci çıkan parti ise yüzde 34.94 oy oranıyla Ak Parti oldu. CHP'nin yüzde 32.83 oy oranına ulaştığı Antalya ilçesinde bugün Evet cephesinde yer alan MHP'nin Antalya'da 21.97'ydi. HDP'nin oy oranı ise 6.94'tü.

1 KASIM 2015 MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMLERİ ANTALYA SEÇİM SONUÇLARI

7 Haziran'daki seçimlerin sonrasında Meclis'te tek partili bir iktidarın ortaya çıkamaması ve koalisyon görüşmelerinin sonuç vermemesi nedeniyle tekrarlanan seçimlerde Antalya seçim sonuçlarına göre 1 milyon 588 bin 111 seçmenin bulunduğu ilde seçime katılım oranı yüzde 86.5'di. 1 milyon 374 bin 359 oy kullanan seçmenin 1 milyon 356 bin 159'unun oyu geçerli sayıldı. Antalya'da yüzde 41.32 oy oranı ile Ak Parti lider geldi. CHP'nin oy oranı 33.32 iken MHP'nin yüzde 17.61 oldu. HDP'nin oy oranı 1 Kasım seçimlerinde yüzde 5.56 oldu.

ANTALYA REFERANDUM SONUÇLARI EN İYİ HABERTURK.COM'DA İZLENİR

ANTALYALILAR DİKKAT! REFERANDUMDA GEÇERLİ OY NASIL KULLANILIR? YSK UYGULAMALI AÇIKLADI!

