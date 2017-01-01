16 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Siirt Dicle Nehri
GÜNDEM

Siirt'te oy kullanmak için botlarla Dicle Nehri'nin karşısına geçtiler

Dicle Nehri kenarındaki üç köyden yaklaşık 70 seçmenin ulaşımı, AFAD ekiplerinin desteğiyle botlarla karşılandı. Seçmenler, Dicle Nehri'nin karşısına geçip, oylarını kullandı

16 Nisan 2017 Pazar, 15:39:06 Güncelleme: 15:49:55 AA

Siirt'te anayasa değişikliğinin halk oylamasına sunulmasına ilişkin yapılan seçimde, ulaşım sıkıntısı çeken vatandaşlar, AFAD ekiplerinin desteğiyle botlarla Dicle Nehri'nin karşısına geçip, oylarını kullandı.

Siirt merkeze bağlı Dicle Nehri kenarındaki Kayıklı, Güneşli ve Kelekçiler köyünün nehrin karşısına ulaşımlarının sağlandığı kayıklar, dün gece yaşanan sağanak sonucu akıntıya kapıldı. Bu köylerde yaşanan ulaşım sıkıntısı nedeniyle seçim sandıkları Ormanardı köyünde kuruldu. Köylüler, oylarını kullanabilmek için Valilik Seçim Kriz Merkezinden yardım talebinde bulundu.



3 KÖYDEN YAKLAŞIK 70 SEÇMEN BOTLARLA NEHRİN KARŞI TARAFINA GEÇİRİLDİ

Yardım çağrısı üzerine Siirt ve Batman'dan AFAD ekipleri görevlendirilerek, 3 köyde yaşayan yaklaşık 70 seçmen botlarla nehrin karşı tarafına geçirildi. Daha sonra köylüler oy kullanmaları için tahsis edilen servislerle Ormanardı köyüne ulaştırıldı. Köylüler, oylarını kullandıktan sonra yeniden aynı şekilde köylerine döndü.

Kelekçi köyü Muhtarı Hayrettin Ay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün gece suyun artmasıyla kayıkların akıntıya kapıldığını, bu nedenle ulaşım sıkıntısı çektiklerini söyledi. Köylülerin, vatandaşlık görevini yerine getirmesi için destek istediklerini kaydeden Ay, AFAD ekiplerinin yardımıyla oy kullanmaya gittiklerini belirtti.



Batman AFAD ekibinden Veysi Mehmetoğlu ise vatandaşların oy kullanmalarını sağlamak amacıyla Batman'dan geldiklerini, halk oylaması sürecinde devletin tüm imkanları vatandaşlar için seferber ettiğini kaydetti.



Köylülerden Abdullah Yağmahan ise AFAD ekiplerine teşekkür ederek, şöyle konuştu:

"Kayıklı köyünde kalıyorum. Ormanardı köyüne oy kullanmaya gittik. AFAD ekiplerinin desteğiyle nehri geçtik. Köyümüze karayolu ile ulaşım çok zor olduğu için Dicle Nehri'ni kayıkla geçiyoruz. Kayıklarımız akıntıya kapılınca devletten yardım istedik. Yardımımıza yetiştiler. Allah razı olsun. Oyumuzu kullandık."

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Siirt Şirvan'da çocukların bulduğu cisim patladı
GÜNDEM

Şirvan'da çocukların bulduğu cisim patladı: 1 ölü, 1 ...
Siirt'te parçalanmış kız çocuğuna ait ceset bulundu
GÜNDEM

Vahşet! 6 yaşında, parçalanmış halde, belden aşağısı yok. ...
Mehmet Selim Kiraz kimdir?
GÜNDEM

Şehit savcı Mehmet Selim Kiraz anılıyor
Siirt'te bir kişi etek giyerek akrabasının marketini soydu
GÜNDEM

Etekli soyguncu! Kim olduğunu öğrenince şaşkına ...
Başbakan'dan Kılıçdaroğlu'nun TV davetine yanıt: Neyi tartışacağız kardeşim!
GÜNDEM

Kılıçdaroğlu'nun TV davetine yanıt: Neyi tartışacağız ...
Patlama sonrası çıkan yangında öğretmen hayatını kaybetti
GÜNDEM

Siirt'te tüp patlaması
Ankara'da sandık görevlisi kalp krizinden öldü
GÜNDEM

SANDIK BAŞINDA ŞOK ÖLÜM!
Liderlerin sandığından hangi sonuç çıkacak?
GÜNDEM

HERKESİN GÖZÜ BU 4 SANDIKTA!
Kütahya'nın Kuşu beldesindeki seçmen beş seçim sonra sandığa gitti
GÜNDEM

3 YIL SONRA OY KULLANDILAR
Kullandığı oyun fotoğrafını çekti, uyarı alınca polisi dövdü
GÜNDEM

KULLANDIĞI OYUN FOTOĞRAFINI ÇEKTİ, POLİSE KAFA ATTI, KAŞINI YARDI!
Siirt'te oy kullanmak için botlarla Dicle Nehri'nin karşısına geçtiler
GÜNDEM

AFAD ONLAR İÇİN HAREKETE GEÇTİ! OY KULLANMAYA BÖYLE GİTTİLER!
İzmit'te eşi oy kullanmaya giden adam, intihar etti
GÜNDEM

OY KULLANMAYA GİTTİ, EVE DÖNDÜĞÜNDE KORKUNÇ MANZARAYLA KARŞILAŞTI!