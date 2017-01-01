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Samsun referandum sonuçları
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Samsun Referandum sonuçları 2017 Evet Hayır oranı

Samsun ili referandum sonuçları açıklanmaya başladı. Samsun halkı referandumda evet ve hayır tercihini belirledi. İşte Samsun ili seçim sonuçları

16 Nisan 2017 Pazar, 15:45:50 Güncelleme: 16:02:36

Samsun'da 2017 anayasa değişikliği referandum sonuçları seçmenler tarafından merakla bekleniyor. Oy kullanmak için sandığa giden 940 bin 313 seçmenin "Evet" ve "Hayır" tercihi belli oldu. Toplamda 3 bin 1 sandığın kurulduğu Samsun'da Alaçam, Asarcık, Atakum, Ayvacık, Bafra, Canik, Çarşamba, Havza, İlkadım, Kavak, Ladik, Ondokuzmayıs, Salıpazarı, Tekkeköy, Terme, Vezirköprü ve Yakakent olmak üzere 17 ilçede 2017 referandum sonuçları belli oluyor.

Seçim yasağının kalkmasının ardından Samsun Referandum Sonuçlarını bu linkten izleyebilirsiniz

ANAYASA REFERANDUMUNA 2007'DE SAMSUN EVET DEDİ

2007 yılında yapılan anayasa referandumunda Samsun'da toplam 2 bin 593 sandık açıldı. Seçim sonuçlarına göre 537 bin 419 geçerli oyun kullanıldığı referandumda yüzde 77,3'lük oy oranıyla "Evet" oyları birinci sırada geldi. Toplamda yüzde 68,7'lik katılım oranının olduğu seçim sonuçlarına göre en çok "Evet" oyunun çıktığı ilçe yüzde 88,9'luk oranla Asarcık oldu. Samsun'da en çok "Hayır" oyunun çıktığı ilçe ise yüzde 35,6'lık oranla Yakakent oldu.

2010 ANAYASA REFERANDUMUNDA DA EVET ÇIKMIŞTI

2010 yılında gerçekleşen anayasa referandumunda Samsun'da toplam 874 bin 952 seçmen sandığa gitti. Seçim sonuçlarına göre 709 bin 959 oy geçerli olarak işlem gördü ve Samsun'da "Evet" oyu yüzde 67,2'lik oy oranıyla birinci sırada geldi. Samsun'da toplam 2 bin 808 sandığın açıldığı seçimde en çok "Evet" oyunun çıktığı ilçe ise yüzde 84,7 ile Ayvacık olarak belirlendi. Samsun'da yüzde 41,2'lik oy oranıyla "Hayır" oyu en çok İlkadım ilçesinden çıktı.

SAMSUN GEÇMİŞ GENEL VE YEREL SEÇİMLERDE OY ORANLARI

7 HAZİRAN 2015 MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMLERİ SAMSUN SEÇİM SONUÇLARI

7 Haziran 2015 tarihinde yapılan seçimlerde Samsun'da toplam 917 bin 806 seçmen sandık başına gitti. Seçim sonuçlarına göre 772 bin 336 geçerli oyun kullanıldığı Samsun'da katılım oranı yüzde 84,1 idi. Samsun'da yüzde 52,9'luk oranla AK Parti birinci sırada gelirken, CHP yüzde 23'lük oy oranıyla AK Parti'nin gerisinde ikinci sırada sandıktan çıktı. CHP'yi de yüzde 17,7'lik oy oranıyla MHP ve yüzde 1,6'lık oy oranıyla HDP takip etti. Toplam katılım oranının yüzde 84,1 olduğu seçim sonuçlarına göre AK Parti, en çok oyu yüzde 68,7 ile Asarcık ilçesinden alırken, CHP de en çok oyu yüzde 32,4 ile Tekkeköy ilçesinden aldı.

1 KASIM 2015 MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMLERİ SAMSUN SEÇİM SONUÇLARI

7 Haziran seçimlerinin ardından herhangi bir partinin hükümet kuracak derecede oy alamaması ve koalisyon görüşmelerinin olumsuz sonuçlanmasıyla halk yeniden sandığa gitti. Toplamda 946 bin 123 seçmenin bulunduğu Samsun'da seçim sonuçlarına göre geçerli 809 bin 631 geçerli oy kullanıldı. Katılım oranının 86,8 olduğu seçimlerde Samsun ilinde AK Parti, yüzde 63,5'lik oranıyla sandıktan birinci çıktı. AK Parti'yi yüzde 20,3'lük oranla CHP, yüzde 12,3'lük oranla MHP ve yüzde 1,1'lik oranla HDP takip etti.

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SAMSUNLULAR DİKKAT! REFERANDUMDA GEÇERLİ OY NASIL KULLANILIR? YSK UYGULAMALI AÇIKLADI!

 

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