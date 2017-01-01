16 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Sadi Güven
GÜNDEM

YSK Başkanı'ndan Evet mührü açıklaması

YSK Başkanı Sadi Güven, 'Tercih' yerine 'Evet' mührü kullanılan oyların da geçerli sayılacağını açıkladı

16 Nisan 2017 Pazar, 15:46:01 Güncelleme: 15:47:03

YSK Başkanı Sadi Güven, "Yüksek Kurul, vatandaşın iradesinin sandığa doğru tecelli edebilmesi açısından, 298 sayılı yasa da buna izin verdiğinden 'TERCİH' mührü yerine 'EVET' mührünün basıldığı oy pusulalarının da geçerli olmasına karar vermiştir. Bazı sandık kurullarımızın da oy pusulalarının arka yüzlerini mühürlemeleri gerekirken ön yüzlerine mühür bastıkları anlaşılmıştır. Yüksek Kurul, bu oy pusulalarının da geçerli olmasını kararlaştırmıştır" dedi.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
A'dan Z'ye 16 Nisan referandumu: Madde madde yeni anayasa
GÜNDEM

Neyi oyluyoruz?
Referandumda oy verme işlemleri saat kaçta bitiyor?
GÜNDEM

Oy verme işlemleri saat kaçta bitiyor?
İşte Ak Parti’nin final şarkısı
GÜNDEM

İşte Ak Parti’nin final şarkısı
Ahmet İyimaya: Bu sistemi ilk isteyen Ecevit'ti
GÜNDEM

İyimaya: Bu sistemi ilk isteyen Ecevit'ti
Mustafa Şentop: İdam 16 Nisan'dan sonra gündeme gelir
GÜNDEM

Şentop: İdamı pakete eklemedik, çünkü...
Referandumda oy kullanmamanın cezası nedir?
GÜNDEM

Referandumda oy kullanmamanın cezası nedir?
Ankara'da sandık görevlisi kalp krizinden öldü
GÜNDEM

SANDIK BAŞINDA ŞOK ÖLÜM!
Siirt'te oy kullanmak için botlarla Dicle Nehri'nin karşısına geçtiler
GÜNDEM

AFAD ONLAR İÇİN HAREKETE GEÇTİ! OY KULLANMAYA BÖYLE GİTTİLER!
Kullandığı oyun fotoğrafını çekti, uyarı alınca polisi dövdü
GÜNDEM

KULLANDIĞI OYUN FOTOĞRAFINI ÇEKTİ, POLİSE KAFA ATTI, KAŞINI YARDI!
YSK Başkanı'ndan Evet mührü açıklaması
GÜNDEM

O OYLAR GEÇERLİ SAYILACAK
Liderlerin sandığından hangi sonuç çıkacak?
GÜNDEM

HERKESİN GÖZÜ BU 4 SANDIKTA!
İzmit'te eşi oy kullanmaya giden adam, intihar etti
GÜNDEM

OY KULLANMAYA GİTTİ, EVE DÖNDÜĞÜNDE KORKUNÇ MANZARAYLA KARŞILAŞTI!