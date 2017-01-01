Diyarbakır'da 2017 referandum sonuçları için gözler YSK'da. Anayasa değişikliği için sandığıa giden seçmen için artık tercihini açıklama günü. Diyarbakır'da Evet ve Hayır tercihleri belli oluyor. 991 bin 212 seçmenin bulunduğu ve 939 bin 758 oy kullanan Diyarbakır'da Bağlar, Bismil, Çermik, Çınar, Çüngüş, Dicle, Eğil, Ergani, Hani, Hazro, Kayapınar, Kocaköy, Kulp, Lice, Silvan, Sur ve Yenişehir ilçeleri olmak üzere toplam 17 ilçenin tamamında 2017 referandum sonuçları belli oluyor.

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ANAYASA REFERANDUMU 2007'DE DİYARBAKIR'IN TERCİHİ EVET OLDU

2007 referandum sonuçlarına göre 677 bin 863 seçmenin bulunduğu Diyarbakır'da yüzde 71.03 katılım gerçekleşmiş ve 348 bin 880 seçmenin oyu geçerli sayılmış, Anayasa referandumuna Diyarbakır'ın yüzde 94.3'ü Evet, yüzde 5.7'si ise Hayır demişti.

Diyarbakır'da 17 ilçede de 2007 Anayasa Referandumu için Evet oyu çıktı. En yüksek Evet veren Diyarbakır ilçesi ise yüzde 98 oy oranı ile Kocaköy oldu. En yüksek Hayır oyu veren ilçe ise yüzde 11.3 oy oranı ile Çüngüş oldu.

2010 ANAYASA REFERANDUMUNDA DA DİYARBAKIR'IN TERCİHİ EVET'Tİ

2010 yılında Diyarbakır Referandum sonuçlarına göre ise 794 bin 478 seçmen vardı. Bir önceki referandumda çok düşük kalan katılım oranı 2010 referandumunda da farklılık göstermedi. Anayasa referandumunda Diyarbakır'da toplam 292 bin 245 seçmen oy kullandı. Bu oyların 279 bin 8'i geçerli sayıldı. 2 bin 675 sandktan çıkan Diyarbakır Referandum sonuçları ise yine Evet oldu. Yüzde 93.9 Evet, yüzde 6.1 Hayır oyunun çıktığı Diyarbakır referandum sonuçlarına göre Diyarbakır'ın 17 ilçesinin tamamı 2007 referandumu gibi yine Evet dedi.

DİYARBAKIR GEÇMİŞ GENEL SEÇİMLERİ DİYARBAKIR SEÇİM SONUÇLARI

7 HAZİRAN 2015 MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMLERİ DİYARBAKIR SEÇİM SONUÇLARI

7 Haziran seçimlerinde Diyarbakır seçim sonuçlarına göre 950 bin 641 seçmenin bulunduğu şehirde seçime katılım oranı oldukça yüksekti. Yüzde 86.8 katılım oranının gerçekleştiği seçimlerde Diyarbakır seçim sonuçlarına göre 825 bin 403 seçmen oy kullandı. Bunlardan 824 bin 246 seçmenin oyu geçerli sayıldı. 3 bin 135 sandıktan birinci çıkan parti ise yüzde 77.7 oy oranıyla HDP oldu. Ak Parti'nin yüzde 14.8 oy oranına ulaştığı Diyarbakır'da CHP 1.3 oran aldı. Bugün Evet cephesinde yer alan MHP'nin oy oranı ise Diyarbakır'da 1.2'ydi.

1 KASIM 2015 MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMLERİ DİYARBAKIR SEÇİM SONUÇLARI

7 Haziran'daki seçimlerin sonrasında Meclis'te tek partili bir iktidarın ortaya çıkamaması ve koalisyon görüşmelerinin sonuç vermemesi nedeniyle tekrarlanan seçimlerde Diyarbakır seçim sonuçlarına göre 980 bin 916 seçmenin bulunduğu ilde seçime katılım oranı 85.3'tü. 836 bin 775 oy kullanan seçmenin 813 bin 231'inin oyu geçerli sayıldı. 3 bin 168 sandığın kurulduğu Diyarbakır'da yüzde 71.3 oy oranı ile HDP yine birinci oldu. Yüzde 22.3 oy oranına ulaşan Ak Parti ise 7 Haziran seçimlerine göre yüzde 8 daha artırmış oldu. 1 Kasım seçimlerinde CHP'nin yüzde 2 oy oranı aldığı seçinde bugün Evet cephesinde bulunan MHP ise yüzde 0.8'di.

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DİYARBAKIRLILAR DİKKAT! REFERANDUMDA GEÇERLİ OY NASIL KULLANILIR? YSK UYGULAMALI AÇIKLADI!

