Mardin referandum sonuçları, Mardin halkı ve Türkiye genelinde oldukça merak edilen konulardan birisi. Anayasa değişikliği referandumu için sandık başında giden 441 bin 76 seçmen, seçim için hazırlanan bin 621 sandıkta oylarını kullanıyor. Mardin'de Artüklü, Dargeçit, Derik, Kızıltepe, Mazıdağı, Midyat, Nusaybin, Ömerli, Savur ve Yeşilli olmak üzere 10 ilçede 2017 referandum sonuçları belli oluyor.

Seçim yasağının kalkmasının ardından Mardin Referandum Sonuçlarını bu linkten izleyebilirsiniz



ANAYASA REFERANDUMUNA 2007'DE MARDİN EVET DEDİ

2007 referandum sonuçlarına göre Mardin'de 292 bin 768 seçmen sandık başına gitti. Toplamda yüzde 75,1 olan katılım oranında 215 bin 176 geçerli oy sayıldı. Açılan bin 170 sandığa göre sandıktan yüzde 94,8 oranında "Evet" oyu çıktı. "Evet" oyu, en çok Yeşilli ilçesinde yüzde 97,9'luk oranla belirlendi. Mardin'in Ömerli ilçesi ise yüzde 8,3'lük oy oranıyla en çok "Hayır" oyunun çıktığı ilçe oldu.

2010 ANAYASA REFERANDUMUNDA DA EVET OYU ÇIKTI

2010 yılında gerçekleştirilen anayasa referandumunda Mardin'de kayıtlı 385 bin 674 seçmen sandığa gitti. Seçim sonuçlarında 157 bin 664 geçerli oy kabul edildi ve Mardin'in yüzde 43'ü referanduma katılım sağladı. Toplam bin 394 sandığın açıldığı referandum sonuçlarında yüzde 93,5'lik "Evet" oyu ön plana çıktı. Mardin'de yüzde 96,9'luk oy oranıyla Midyat ilçesinde en çok "Evet" oyu çıktı. Aynı zamanda "Hayır" oyu da en çok Ömerli ilçesinde yüzde 12,4'lük oy oranıyla belirlendi.

MARDİN GEÇMİŞ GENEL VE YEREL SEÇİMLERDE OY ORANLARI



7 HAZİRAN 2015 MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMLERİ MARDİN SEÇİM SONUÇLARI

7 Haziran 2015'te yapılan genel seçimlerde Mardin ilçesinde toplam 441 bin 384 kayıtlı seçmen sandığa gitti, oyların 386 bin 747'si geçerli sayıldı. Katılım oranının yüzde 87,2 olduğu Mardin'de HDP yüzde 72,1'lik oy oranıyla en çok oyu alan parti oldu. HDP'yi yüzde 19,9'luk oy oranıyla AK Parti takip ederken CHP yüzde 1,4 ve MHP 1,3 oy oranına sahipti.

Mardin'de HDP, en çok oyu yüzde 90,4'lük oranla Nusaybin ilçesinden aldı. AK Parti ise yalnızca 1 ilçede üstünlük gösterdi ve yüzde 50,6'lık oy oranına sahipti.

1 KASIM 2015 MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMLERİ MARDİN SEÇİM SONUÇLARI

7 Haziran seçimlerinde tek bir partinin iktidar olamaması ve koalisyon görüşmelerinin ardından hükümet kurulamaması nedeniyle Türkiye bir kez daha seçime gitti. Mardin'de toplam katılım oranı 86,8 ve toplam kayıtlı seçmenin 455 bin 879 olduğu seçimde geçerli 388 bin 391 oy kullanıldı. HDP seçim sonuçlarına göre yüzde 67'lik oy oranıyla sandıktan birinci çıkan parti oldu. AK Parti ise yüzde 29,3'lük oy oranıyla HDP'yi takip etti. CHP ise yüzde 1,7 ve MHP de yüzde 1'lik oy oranına sahipti.

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