Ali Bayramoğlu'na sözlü saldırı

Gazeteci Ali Bayramoğlu oy kullanmaya gittiği okulda kalabalık bir grubun sözlü saldırısına uğradı.



İddialara göre 'Hayır' oyu kullanacağını referandum öncesi açıklayan gazeteci Ali Bayramoğlu, İstanbul Gayrettepe'deki Şair Nedim İlköğretim Okulu'nda oy verdi. Bayramoğlu oy kullanımının ardından ise okulun içinde bulunan bir grubun sözlü saldırısına uğradı.

Habertürk Haber Merkezi'nde Arzu Kaya'nın aktardığı bilgilere göre, yaşanan olayın videosu sosyal medyaya yansırken görüntülerde grubun, "Oyunu doğru kullanmaya öğren. Oyunu kullan, oyunu. Provake ediyor olayı" dediği anlar yer aldı. Yaşanan olay okulda görevli olarak bulunan polis ekiplerinin araya girmesi ile son buldu.