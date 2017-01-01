16 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Ali Bayramoğlu
GÜNDEM

Ali Bayramoğlu'na sözlü saldırı

Bayramoğlu oy kullanımının ardından okulun içinde bulunan bir grubun sözlü saldırısına uğradı

16 Nisan 2017 Pazar, 16:44:06 Güncelleme: 16:45:57

Gazeteci Ali Bayramoğlu oy kullanmaya gittiği okulda kalabalık bir grubun sözlü saldırısına uğradı.

İddialara göre 'Hayır' oyu kullanacağını referandum öncesi açıklayan gazeteci Ali Bayramoğlu, İstanbul Gayrettepe'deki Şair Nedim İlköğretim Okulu'nda oy verdi. Bayramoğlu oy kullanımının ardından ise okulun içinde bulunan bir grubun sözlü saldırısına uğradı.

Habertürk Haber Merkezi'nde Arzu Kaya'nın aktardığı bilgilere göre, yaşanan olayın videosu sosyal medyaya yansırken görüntülerde grubun, "Oyunu doğru kullanmaya öğren. Oyunu kullan, oyunu. Provake ediyor olayı" dediği anlar yer aldı. Yaşanan olay okulda görevli olarak bulunan polis ekiplerinin araya girmesi ile son buldu.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Liderlerin sandığından hangi sonuç çıkacak?
GÜNDEM

Herkesin gözü bu 4 sandıkta!
İstanbul'da oyunu kullanan seçmenler sahile ve Taksim'e aktı
GÜNDEM

İstanbul'da bugün... Ya mangala, sahile, ya da ...
Mardin Referandum sonuçları 2017 Evet Hayır oranı
GÜNDEM

Mardin Referandum sonuçları 2017 Evet Hayır oranı
Muğla Datça açıklarında 3.9 büyüklüğünde deprem
GÜNDEM

Datça açıklarında deprem
Gaziantepli Şehit Uzman Çavuş Düver dualarla son yolculuğuna uğurlandı
GÜNDEM

Şehit Uzman Çavuş Düver son yolculuğuna uğurlandı
Gaziantep Referandum Sonuçları 2017 Evet Hayır Oranı
GÜNDEM

Gaziantep Referandum Sonuçları 2017 Evet Hayır Oranı
Ali Bayramoğlu'na sözlü saldırı
GÜNDEM

ALİ BAYRAMOĞLU'NA SÖZLÜ SALDIRI
YSK Başkanı'ndan Evet mührü açıklaması
GÜNDEM

O OYLAR GEÇERLİ SAYILACAK
Gaziantepli Şehit Uzman Çavuş Düver dualarla son yolculuğuna uğurlandı
GÜNDEM

ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ DÜVER SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
İl il referandum 2017 sonuçları
GÜNDEM

İL İL REFERANDUM SONUÇLARI!
Muğla Datça açıklarında 3.9 büyüklüğünde deprem
GÜNDEM

DATÇA AÇIKLARINDA DEPREM
Liderlerin sandığından hangi sonuç çıkacak?
GÜNDEM

HERKESİN GÖZÜ BU 4 SANDIKTA!