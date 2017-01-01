Hakkari Referandum sonuçları 2017 Evet Hayır oranı

Hakkari'de 2017 referandum sonuçları merakla bekleniyor. Hakkari'de, Anayasa değişikliği ile Türkiye'nin yönetim sistemi için oy kullanan 161 bin 928 seçmen tercihini belirledi. 496 sandığın kurulduğu Hakkari'nin 4 ilçesi bulunuyor. Şemdinli, Çukurca, Merkez ve Yüksekova'da 2017 referandum sonuçları belli oluyor.

Seçim yasağının kalkmasının ardından Hakkari Referandum Sonuçlarını bu linkten izleyebilirsiniz

HAKKARİ 2007'DEKİ REFERANDUMDA "EVET" DEDİ

2007 yılında gerçekleştirilen referandumda Hakkari'de, 102 bin 699 seçmenden 76 bin 591'i oy kullandı. Kullanılan oylardan 73 bin 732'si geçerli sayıldı. Hakkari'nin yüzde 95.4'ü "evet" diyerek referanduma destek verirken yalnızca yüzde 4.6'sı "hayır" oyu kullandı. 2007'de yapılan referandumda, Çukurca'da, yüzde 94.6 "evet", yüzde 5.4 "hayır", Merkez'de, yüzde 93,6 "evet", 6.4 hayır, Şemdinli'de, yüzde 96.7 "evet", yüzde 3.3 "hayır", Yüksekova'da, yüzde 96 "evet", yüzde 4 "hayır" oyu çıktı.

HAKKARİ 2010'DAKİ REFERANDUMDA DA "EVET" DEDİ

2010 yılında yapılan referandumda Hakkari'deki seçmenin sadece yüzde 9'luk dilimi katılım gösterdi. 128 bin 572 kayıtlı seçmenin bulunduğu Hakkari'de, yalnızca 11 bin 634 oy kullanıldı ve bunlardan 10 bin 512'si geçerli sayıldı. Katılımın çok düşük olduğu seçimde yüzde 94.6 "evet" oyu çıkarken, yüzde 6.4 oranında "hayır" oyu çıktı. 4 ilçesi bulunan Hakkari'de, en yüksek "evet" oyu yüzde 97.7 ile Şemdinli'den çıkarken, en düşük "evet" oyu ise yüzde 67.4'le Çukurca'dan çıktı.

7 HAZİRAN SEÇİMLERİNDEN HDP BİRİNCİ ÇIKTI

7 Haziran 2015 Genel Seçimleri'nde 507 sandıkta oy kullanılan Hakkari'de, 154 bin 784 seçmenin 144 bin 267'si oy kullandı. Yüzde 93,2 oranında katılımın gerçekleştiği seçimde, yüzde 84.9 oy oranına ulaşan HDP birinci parti oldu. HDP, bu oy oranıyla 3 milletvekili sandalyesinin hepsini kazanma başarısı gösterdi. AK Parti, yüzde 9.7 oy alarak ikinci, MHP, yüzde 2.7 ile üçüncü CHP ise, yüzde 1.7 oyla dördüncü oldu. 2017 referandumunda "evet" seçeneğini destekleyen Ak Parti ile MHP, 7 Haziran 2015 Genel Seçimleri'nde yüzde 12.4 oy aldı. "Hayır" seçeneğini destekleyen CHP ve HDP ise, Hakkari'de yüzde 86.6 oy aldı. Hakkari'nin 4 ilçesi içerisinde HDP'nin en düşük oy aldığı ilçe yüzde 67.5 ile Şemdinli olurken, Ak Parti'nin de en yüksek oy aldığı ilçe yüzde 24.4 ile Şemdinli oldu.

1 KASIM SEÇİMLERİNİN GALİBİ DE HDP OLDU

7 Haziran Genel Seçimleri'nden sonra hükümet kurulamayınca, 1 Kasım 2015'te tekrar genel seçim yapıldı. Katılımın bir önceki seçime göre düştüğü Hakkari'de yüzde 88.6 oranında katılım gerçekleşti. 161 bin 137 seçmenin bulunduğu Hakkari'de 142 bin 813 oy kullanılırken, bunlardan 140 bin 302'si geçerli sayıldı. 7 Haziran'da gerçekleşen genel seçimlerde yüzde 84.9 oy alan HDP, Hakkari genelinde yüzde 2.9 oy kaybetse de seçimden birinci parti çıkmayı başardı. Yüzde 82 oy alan HDP, Hakkari'deki 3 milletvekili sandalyesinin hepsini kazandı. 7 Haziran'da yüzde 9.7 oy alan Ak Parti, 1 Kasım Genel Seçimleri'nde oy oranını yüzde 4.1 artırarak yüzde 13.8 oy oranına ulaştı. Ak Parti artan oylarına rağmen Hakkari'den milletvekili çıkaramadı. 7 Haziran Genel Seçimleri'nde 2.7 oy alarak Hakkari'de üçüncü parti olan MHP, yüzde 1.1 oranında oy kaybederek yüzde 1.6 oy alırken, CHP'de 0,1 oranında oy kaybederek yüzde 1.6 oranında oy aldı. "Evet" seçeneğini destekleyen Ak Parti ve MHP, 1 Kasım Genel Seçimleri'nde Hakkari genelinde toplamda yüzde 15.4 oy oranına ulaşırken, "hayır" seçeniğine destek veren CHP ile HDP ise yüzde 83.6 oy oranına ulaşmayı başardı.

HAKKARİ REFERANDUM SONUÇLARI EN İYİ HABERTURK.COM'DA İZLENİR

HAKKARİLİLER DİKKAT! REFERANDUMDA GEÇERLİ OY NASIL KULLANILIR? YSK UYGULAMALI AÇIKLADI!

