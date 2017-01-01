İl il referandum sonuçları belli olmaya başlıyor. 18 maddelik Anayasa değişikliğinin referanduma sunulmasının ardından 81 ilde vatandaşlar Evet veya Hayır tercihini ortaya oy koydu. Oylama işlemleri tamamlandı. 16 Nisan 2017 referandum sonuçları, açılan sandıklarla birlikte açıklanmaya devam ediyor. İşte il il Evet Hayır oranları. En yüksek Evet ve Hayır oyu veren iller ve önceki referanduma göre seçim sonuçlarının karşılaştırması...

Not: Sonuçlar, seçim yasağının kalkmasının ardından anbean sayfamızda yer alacaktır...



İŞTE İL İL REFERANDUM SONUÇLARI

ADANA REFERANDUM SONUÇLARI OY ORANLARI (ADANA EVET Mİ DEDİ YOKSA HAYIR MI DEDİ)



ADANA EVET ORANI:

ADANA HAYIR ORANI:

2007 Referandum sonuçlarına göre 1 milyon 192 bin 579 seçmenin bulunduğu Adana'da yüzde 58.1'lik katılım gerçekleşmiş ve 693 bin 332 seçmenden 675 bin 758'inin oyu geçerli sayılmış, Anayasa referandumuna Adana'nın yüzde 60.9'u Evet, yüzde 39.1'i ise Hayır demişti.

2010 yılında Adana Referandum sonuçlarına göre ise 1 milyon 386 bin 290 Adanalı seçmen vardı. Bir önceki seçimde dipte olan katılım oranı 2010 seçimlerinde yüzde 72.8'e yükseldi. Anayasa referandumunda Adana'da toplam 1 milyon 9 bin 385 seçmen oy kullandı. Bu oyların 992 bin 242'si geçerli sayıldı. 3 bin 841 sandıktan çıkan Adana Referandum sonuçları ise bu defa Hayır oldu. Yüzde 56.3 Hayır, yüzde 43.7 Evet demişti.

ADIYAMAN REFERANDUM SONUÇLARI OY ORANLARI (ADIYAMAN EVET Mİ DEDİ YOKSA HAYIR MI DEDİ)



ADIYAMAN EVET ORANI:

ADIYAMAN HAYIR ORANI:

AFYONKARAHİSAR REFERANDUM SONUÇLARI OY ORANLARI (AFYONKARAHİSAR EVET HAYIR DURUMU)



AFYONKARAHİSAR EVET ORANI:

AFYONKARAHİSAR HAYIR ORANI:

AĞRI REFERANDUM SONUÇLARI OY ORANLARI (AĞRI EVET Mİ DEDİ YOKSA HAYIR MI DEDİ)



AĞRI EVET ORANI:

AĞRI HAYIR ORANI:

AKSARAY REFERANDUM SONUÇLARI OY ORANLARI (AKSARAY REFERANDUM TERCİHİNİ YAPTI EVET Mİ ÇIKTI YOKSA HAYIR MI ÇIKTI)



AKSARAY EVET ORANI:

AKSARAY HAYIR ORANI:

AMASYA REFERANDUM SONUÇLARI OY ORANLARI (AMASYA REFERANDUM TERCİHİ EVET Mİ HAYIR MI)



AMASYA EVET ORANI:

AMASYA HAYIR ORANI:

ANKARA REFERANDUM SONUÇLARI OY ORANLARI (ANKARA EVET Mİ DEDİ YOKSA HAYIR MI DEDİ)



ANKARA EVET ORANI:

ANKARA HAYIR ORANI:

2007 Referandum sonuçlarına göre 2 milyon 928 bin 823 seçmenin bulunduğu Ankara'da yüzde 60.2'lik katılım gerçekleşmiş ve 1 milyon 830 bin 994'ünün oyu geçerli sayılmış, Anayasa referandumuna Ankara'nın yüzde 65.6'sı Evet, yüzde 34.4'ü ise Hayır demişti.

2010 yılında Ankara Referandum sonuçlarına göre ise 3 milyon 388 bin 298 Ankaralı seçmen vardı. Bir önceki çok düşük kalan katılım oranı 2010 seçimlerinde yüzde 80'e yükseldi. Anayasa referandumunda Ankara'da toplam 2 milyon 709 bin 916 seçmen oy kullandı. Bu oyların 2 milyon 672 bin 732'si geçerli sayıldı. 9 bin 178 sandıktan çıkan Ankara Referandum sonuçları ise yine Evet oldu. Yüzde 54.2 Evet, yüzde 45.8 Hayır oyu çıkmıştı.



ANTALYA REFERANDUM SONUÇLARI OY ORANLARI (ANTALYA EVET Mİ DEDİ HAYIR MI DEDİ)

ANTALYA EVET ORANI:

ANTALYA HAYIR ORANI:

2007 Referandum sonuçlarına göre 1 milyon 95 bin 67 seçmenin bulunduğu Antalya'da yüzde 61.5'lik katılım gerçekleşmiş ve 653 bin 94 seçmenin oyu geçerli sayılmış, Anayasa referandumuna Antalya'nın yüzde 57.6'sı Evet, yüzde 42.4'ü ise Hayır demişti.

Antalya'da 19 ilçede de 2007 Anayasa Referandumu için Evet oyu çıktı. En yüksek Evet veren Antalya ilçesi ise yüzde 70.3 ile Gündoğmuş ilçesi olmuştu. Referandumda en yüksek Hayır oyu veren ilçe ise yüzde 48.9 ile Gazipaşa oldu.

ARDAHAN REFERANDUM SONUÇLARI OY ORANLARI (ARDAHAN EVET Mİ DEDİ YOKSA HAYIR MI DEDİ)

ARDAHAN EVET ORANI:

ARDAHAN HAYIR ORANI:

ARTVİN REFERANDUM SONUÇLARI OY ORANLARI (ARTVİN EVET Mİ DEDİ HAYIR MI DEDİ)

ARTVİN EVET ORANI:

ARTVİN HAYIR ORANI:

AYDIN REFERANDUM SONUÇLARI OY ORANLARI (AYDIN EVET Mİ DEDİ HAYIR MI DEDİ)

AYDIN EVET ORANI:

AYDIN HAYIR ORANI:

BALIKESİR REFERANDUM SONUÇLARI OY ORANLARI (BALIKESİR EVET Mİ DEDİ HAYIR MI DEDİ)

BALIKESİR EVET ORANI:

BALIKESİR HAYIR ORANI:

BARTIN REFERANDUM SONUÇLARI OY ORANLARI (BARTIN EVET Mİ DEDİ HAYIR MI DEDİ)

BARTIN EVET ORANI:

BARTIN HAYIR ORANI:

BATMAN REFERANDUM SONUÇLARI OY ORANLARI (BATMAN EVET Mİ DEDİ HAYIR MI DEDİ)

BATMAN EVET ORANI:

BATMAN HAYIR ORANI:

BAYBURT REFERANDUM SONUÇLARI OY ORANLARI (BAYBURT EVET Mİ DEDİ YOKSA HAYIR MI DEDİ)

BAYBURT EVET ORANI:

BAYBURT HAYIR ORANI:

BİLECİK REFERANDUM SONUÇLARI OY ORANLARI (BİLECİK EVET Mİ DEDİ HAYIR MI DEDİ)

BİLECİK EVET ORANI:

BİLECİK HAYIR ORANI:

BİNGÖL REFERANDUM SONUÇLARI OY ORANLARI (BİNGÖL EVET Mİ DEDİ HAYIR MI DEDİ)

BİNGÖL EVET ORANI:

BİNGÖL HAYIR ORANI:

BİTLİS REFERANDUM SONUÇLARI OY ORANLARI (BİTLİS EVET Mİ DEDİ HAYIR MI DEDİ)

BİTLİS EVET ORANI:

BİTLİS HAYIR ORANI:

BOLU REFERANDUM SONUÇLARI OY ORANLARI (BOLU EVET Mİ DEDİ HAYIR MI DEDİ)

BOLU EVET ORANI:

BOLU HAYIR ORANI:

BURDUR REFERANDUM SONUÇLARI OY ORANLARI (BOLU REFERANDUMDA EVET Mİ DEDİ HAYIR MI DEDİ)

BURDUR EVET ORANI:

BURDUR HAYIR ORANI:

BURSA REFERANDUM SONUÇLARI OY ORANLARI (BURSA REFERANDUMDA EVET Mİ DEDİ HAYIR MI DEDİ)

BURSA EVET ORANI:

BURSA HAYIR ORANI:

2007 Referandum sonuçlarına göre 1 milyon 520 bin 561 seçmenin bulunduğu Bursa'da yüzde 73.5'lik katılım gerçekleşmiş ve 1 milyon 93 bin 964'ünün oyu geçerli sayılmış, Anayasa referandumuna Bursa'nın yüzde 67.2'si Evet, yüzde 32.8'i ise Hayır demişti.

Bursa'da 17 ilçede 2007 Anayasa Referandumu için Evet oyu çıkarken sadece Mudanya ilçesinde yüzde 47.9 ile Hayır çıkmıştı. En yüksek Evet ise yüzde 84.8 ile Büyükorhan ilçesi olmuştu.

ÇANAKKALE REFERANDUM SONUÇLARI OY ORANLARI (ÇANAKKALE REFERANDUMDA EVET Mİ DEDİ HAYIR MI DEDİ)

ÇANAKKALE EVET ORANI:

ÇANAKKALE HAYIR ORANI:

ÇANKIRI REFERANDUM SONUÇLARI OY ORANLARI (ÇANKIRI REFERANDUMDA EVET Mİ DEDİ HAYIR MI DEDİ)

ÇANKIRI EVET ORANI:

ÇANKIRI HAYIR ORANI:

ÇORUM REFERANDUM SONUÇLARI OY ORANLARI (ÇORUM REFERANDUMDA EVET Mİ DEDİ HAYIR MI DEDİ)

ÇORUM EVET ORANI:

ÇORUM HAYIR ORANI:

DENİZLİ REFERANDUM SONUÇLARI OY ORANLARI (DENİZLİ REFERANDUMDA TERCİHİNİ EVET DİYEREK Mİ KULLANDI HAYIR DİYEREK Mİ KULLANDI)

DENİZLİ EVET ORANI:

DENİZLİ HAYIR ORANI:

DİYARBAKIR REFERANDUM SONUÇLARI OY ORANLARI (DİYARBAKIR EVET Mİ DEDİ HAYIR MI DEDİ)

DİYARBAKIR EVET ORANI:

DİYARBAKIR HAYIR ORANI:

2007 referandum sonuçlarına göre 677 bin 863 seçmenin bulunduğu Diyarbakır'da yüzde 71.03 katılım gerçekleşmiş ve 348 bin 880 seçmenin oyu geçerli sayılmış, Anayasa referandumuna Diyarbakır'ın yüzde 94.3'ü Evet, yüzde 5.7'si ise Hayır demişti.

Diyarbakır'da 17 ilçede de 2007 Anayasa Referandumu için Evet oyu çıktı. En yüksek Evet veren Diyarbakır ilçesi ise yüzde 98 oy oranı ile Kocaköy oldu. En yüksek Hayır oyu veren ilçe ise yüzde 11.3 oy oranı ile Çüngüş oldu.

DÜZCE REFERANDUM SONUÇLARI OY ORANLARI (DÜZCE REFERANDUM SONUÇLARI EVET Mİ HAYIR MI ÇIKTI)

DÜZCE EVET ORANI:

DÜZCE HAYIR HAYIR ORANI:

EDİRNE REFERANDUM SONUÇLARI OY ORANLARI (EDİRNE EVET Mİ DEDİ YOKSA HAYIR MI DEDİ)

EDİRNE EVET ORANI:

EDİRNE HAYIR ORANI:

ELAZIĞ REFERANDUM SONUÇLARI OY ORANLARI (ELAZIĞ REFERANDUMDA EVET Mİ DEDİ YOKSA HAYIR MI DEDİ)

ELAZIĞ EVET ORANI:

ELAZI HAYIR ORANI:

ERZİNCAN REFERANDUM SONUÇLARI OY ORANLARI (ERZİNCAN REFERANDUM SONUCU EVET Mİ YOKSA HAYIR MI)

ERZİNCAN EVET ORANI:

ERZİNCAN HAYIR ORANI:

ERZURUM REFERANDUM SONUÇLARI OY ORANLARI (ERZURUM SEÇİM SONUÇLARI REFERANDUMDA EVET Mİ YOKSA HAYIR MI)

ERZURUM EVET ORANI:

ERZURUM HAYIR ORANI:

ESKİŞEHİR REFERANDUM SONUÇLARI OY ORANLARI (ESKİŞEHİR EVET Mİ DEDİ HAYIR MI DEDİ)

ESKİŞEHİR EVET ORANI:

ESKİŞEHİR HAYIR ORANI:

GAZİANTEP REFERANDUM SONUÇLARI OY ORANLARI (GAZİANTEP REFERANDUMDA EVET Mİ DEDİ HAYIR MI DEDİ)

GAZİANTEP EVET ORANI:

GAZİANTEP HAYIR ORANI:

2007 Referandum sonuçlarına göre 700 bin 488 seçmenin bulunduğu Gaziantep'te yüzde 62.9'luk katılım gerçekleşmiş ve 432 bin 557 seçmenin oyu geçerli sayılmış, Anayasa referandumuna Gaziantep'in yüzde 79.7'si Evet, yüzde 20.3'ü ise Hayır demişti.

2010 yılında Gaziantep Referandum sonuçlarına göre ise 984 bin 683 Gaziantepli seçmen vardı. Bir önceki referandumda düşük kalan katılım oranı 2010 seçimlerinde yüzde 72.8'e yükseldi. Anayasa referandumunda Gaziantep'te toplam 716 bin 358 seçmen oy kullandı. Bu oyların 701 bin 112'si geçerli sayıldı. 1821 sandıktan çıkan Gaziantep Referandum sonuçları ise yine Evet oldu. Yüzde 69.8 Evet, yüzde 30.2 Hayır oyu çıkmıştı.

GİRESUN REFERANDUM SONUÇLARI OY ORANLARI (GİRESİN REFERANDUM TERCİHİNİ YAPTI EVET Mİ ÇIKTI YOKSA HAYIR MI ÇIKTI)

GİRESUN EVET ORANI:

GİRESİN HAYIR ORANI:

GÜMÜŞHANE REFERANDUM SONUÇLARI OY ORANLARI (GİRESUN REFERANDUMDA EVET Mİ DEDİ YOKSA HAYIR MI DEDİ)

GİRESUN EVET ORANI:

GİRESUN HAYIR ORANI:

HAKKARİ REFERANDUM SONUÇLARI OY ORANLARI (HAKKARİ EVET HAYIR DURUMU)

HAKKARİ EVET ORANI:

HAKKARİ HAYIR ORANI:

HATAY REFERANDUM SONUÇLARI OY ORANLARI (ANTAKYA REFERANDUMDA EVET Mİ DEDİ HAYIR MI DEDİ)

HATAY EVET ORANI:

HATAY HAYIR ORANI:

IĞDIR REFERANDUM SONUÇLARI OY ORANLARI (IĞDIR EVET Mİ DEDİ HAYIR MI DEDİ)

IĞDIR EVET ORANI:

IĞDIR HAYIR ORANI:

ISPARTA REFERANDUM SONUÇLARI OY ORANLARI (ISPARTA REFERANDUMDA NE DEDİ - EVET Mİ YOKSA HAYIR MI)

ISPARTA EVET ORANI:

ISPARTA HAYIR ORANI:

İSTANBUL REFERANDUM SONUÇLARI OY ORANLARI (İSTANBUL REFERANDUMDA EVET Mİ DEDİ YOKSA HAYIR MI DEDİ)

İSTANBUL EVET ORANI:

İSTANBUL HAYIR ORANI:



2007 Referandum sonuçlarına göre 7 milyon 428 bin 443 seçmenin bulunduğu İstanbul'da yüzde 58.7'lik katılım gerçekleşmiş ve 4 milyon 271 bin 365 seçmenin oyu geçerli sayılmış, Anayasa referandumuna İstanbul'un yüzde 66.7'si Evet, yüzde 33.3'ü ise Hayır demişti.

2010 yılında İstanbul Referandum sonuçlarına göre ise 9 milyon 206 bin 124 İstanbullu seçmen vardı. Bir önceki referandumda çok düşük kalan katılım oranı 2010 seçimlerinde yüzde 73.3'e yükseldi. Anayasa referandumunda İstanbul'da toplam 6 milyon 743 bin 672 seçmen oy kullandı. Bu oyların 6 milyon 641 bin z159'u geçerli sayıldı. 22 bin 905 sandıktan çıkan İstanbul Referandum sonuçları ise yine Evet oldu. Yüzde 54.9 Evet, yüzde 45.1 Hayır oyu çıkmıştı

İZMİR REFERANDUM SONUÇLARI OY ORANLARI (İZMİR EVET Mİ DEDİ YOKSA HAYIR MI DEDİ)

İZMİR EVET ORANI (2017 REFERANDUM):

İZMİR HAYIR ORANI (2017 REFERANDUM):

2007 yılında yapılan anayasa referandumunda İzmir, 1 milyon 626 bin 49 oyun kullanıldığı seçim sonuçlarında yüzde 51,2'lik oranla "Hayır" dedi. İzmir'de 2007 anayasa referandumu sonuçlarına göre de 772 bin 848 oy ile yüzde 48,8'lik oranla "Evet" dedi. En çok "Hayır" oyunun çıktığı ilçe yüzde 65,5 ile Foça olurken, en çok "Evet" oyunun çıktığı ilçe yüzde 55,1 ile Kemalpaşa olmuştu.

KAHRAMANMARAŞ REFERANDUM SONUÇLARI OY ORANLARI (KARAMANMARAŞ EVET Mİ DEDİ HAYIR MI DEDİ)

KAHRAMANMARAŞ EVET ORANI:

KAHRAMANMARAŞ HAYIR ORANI:

KARABÜK REFERANDUM SONUÇLARI OY ORANLARI (KARABÜK REFERANDUM TERCİHİ EVET Mİ HAYIR MI)

KARABÜK EVET ORANI:

KARABÜK HAYIR ORANI:

KARAMAN REFERANDUM SONUÇLARI OY ORANLARI (KARABÜK EVET HAYIR ORANLARI)

KARABÜK EVET ORANI:

KARABÜK HAYIR ORANI:

KARS REFERANDUM SONUÇLARI OY ORANLARI (KARS REFERANDUMDA NE DEDİ, EVET Mİ DEDİ YOKSA HAYIR MI)

KARS EVET ORANI:

KARS HAYIR ORANI:

KASTAMONU REFERANDUM SONUÇLARI OY ORANLARI (KASTAMONU REFERANDUMDA EVET Mİ DEDİ HAYIR MI DEDİ)

KASTAMONU EVET ORANI:

KASTAMONU HAYIR ORANI:

KAYSERİ REFERANDUM SONUÇLARI OY ORANLARI (KAYSERİ REFERANDUM EVET HAYIR ORANI)

KAYSERİ EVET ORANI:

KAYSERİ HAYIR ORANI:

KIRIKKALE REFERANDUM SONUÇLARI OY ORANLARI (KIRIKKALE EVET Mİ DEDİ YOKSA HAYIR MI DEDİ)

KIRIKKALE EVET ORANI:

KIRIKKALE HAYIR ORANI:

KIRKLARELİ REFERANDUM SONUÇLARI OY ORANLARI (KIRKLARELİ REFERANDUM ORANLARI, EVET Mİ HAYIR MI)

KIRKLARELİ EVET ORANI:

KIRKLARELİ HAYIR ORANI:

KIRŞEHİR REFERANDUM SONUÇLARI OY ORANLARI (KIRKLARELİ REFERANDUM SONUÇLARI EVET Mİ ÇIKTI HAYIR MI)

KIRŞEHİR EVET ORANI:

KIRŞEHİR HAYIR ORANI:

KİLİS REFERANDUM SONUÇLARI OY ORANLARI (KİLİS REFERANDUMDA EVET Mİ DEDİ HAYIR TERCİHİ Mİ YAPTI)

KİLİS EVET ORANI:

KİLİS HAYIR ORANI:

KOCAELİ REFERANDUM SONUÇLARI OY ORANLARI (KOCAELİ İZMİT EVET Mİ DEDİ REFERANDUM TERCİHİ HAYIR MI OLDU)

KOCAELİ EVET ORANI:

KOCAELİ HAYIR ORANI:

KONYA REFERANDUM SONUÇLARI OY ORANLARI (KONYA REFERANDUM TERCİHİNDE EVET Mİ DEDİ HAYIR MI)

KONYA EVET ORANI:

KONYA HAYIR ORANI:

KÜTAHYA REFERANDUM SONUÇLARI OY ORANLARI (KÜTAHYA İLİ EVET Mİ DEDİ HAYIR MI DEDİ)

KÜTAHYA EVET ORANI:

KÜTAHYA HAYIR ORANI:

MALATYA REFERANDUM SONUÇLARI OY ORANLARI (MALATYA REFERANDUMDA NE DEDİ: EVET Mİ YOKSA HAYIR MI)

MALATYA EVET ORANI:

MALATYA HAYIR ORANI:

MANİSA REFERANDUM SONUÇLARI OY ORANLARI (MANİSA REFERANDUM EVET HAYIR ORANLARI)

MANİSA EVET ORANI:

MANİSA HAYIR ORANI:

MARDİN REFERANDUM SONUÇLARI OY ORANLARI (MARDİN EVET Mİ DEDİ HAYIR MI DEDİ)

MARDİN EVET ORANI:

MARDİN HAYIR ORANI:

2007 referandum sonuçlarına göre Mardin'de 292 bin 768 seçmen sandık başına gitti. Toplamda yüzde 75,1 olan katılım oranında 215 bin 176 geçerli oy sayıldı. Açılan bin 170 sandığa göre sandıktan yüzde 94,8 oranında "Evet" oyu çıktı. "Evet" oyu, en çok Yeşilli ilçesinde yüzde 97,9'luk oranla belirlendi. Mardin'in Ömerli ilçesi ise yüzde 8,3'lük oy oranıyla en çok "Hayır" oyunun çıktığı ilçe oldu.

MERSİN İÇEL REFERANDUM SONUÇLARI OY ORANLARI (MERSİN İÇEL REFERANDUMDA EVET Mİ HAYIR MI DEDİ)

MERSİN (İÇEL) EVET ORANI:

MERSİN (İÇEL) HAYIR ORANI:

MUĞLA REFERANDUM SONUÇLARI OY ORANLARI (MUĞLA REFERANDUMDA NE DEDİ: EVET Mİ HAYIR MI)

MUĞLA EVET ORANI:

MUĞLA HAYIR ORANI:

MUŞ REFERANDUM SONUÇLARI OY ORANLARI (MUŞ REFERANDUMDA EVET TERCİHİ Mİ KULLANDI YOKSA HAYIR TERCİHİ Mİ)

MUŞ EVET ORANI:

MUŞ HAYIR ORANI:

NEVŞEHİR REFERANDUM SONUÇLARI OY ORANLARI (NEVŞEHİR REFERANDUM TERCİHİNİ YAPTI: EVET Mİ DEDİ HAYIR MI DEDİ)

NEVŞEHİR EVET ORANI:

NEVŞEHİR HAYIR ORANI:

NİĞDE REFERANDUM SONUÇLARI OY ORANLARI (NİĞDE EVET Mİ DEDİ YOKSA HAYIR MI DEDİ)

NİĞDE EVET ORANI:

NİĞDE HAYIR ORANI:

ORDU REFERANDUM SONUÇLARI OY ORANLARI (ORDU REFERANDUMDA EVET Mİ DEDİ YOKSA TERCİHİ HAYIR MI OLDU)

ORDU EVET ORANI:

ORDU HAYIR ORANI:

2007 yılında yapılan anayasa değişikliği referandumunda Ordu'da toplam 293 bin 929 geçerli oy kullanıldı. Toplamda bin 671 sandığın açıldığı referandum sonuçlarına göre Ordu ilinde yüzde 75,8 oranında "Evet" oyu çıkarken, yüzde 24,2 oranında "Hayır" oyu çıktı. Ordu'da 19 ilçenin tamamında "Evet" oyu birinci sırada geldi. En çok "Evet" oyunun çıktığı ilçe yüzde 92,2'lik oranla Kumru olurken, en çok "Hayır" çıkan ilçe yüzde 39,5 ile Gülyalı olmuştu.

OSMANİYE REFERANDUM SONUÇLARI OY ORANLARI (OSMANİYE REFERANDUM SONUÇLARINDA EVET Mİ HAYIR MI DEDİ)

OSMANİYE EVET ORANI:

OSMANİYE HAYIR ORANI:

RİZE REFERANDUM SONUÇLARI OY ORANLARI (RİZE REFERANDUM SONUÇLARINDA EVET Mİ ÖNDE ÇIKTI YOKSA HAYIR MI ÖNDE ÇIKTI)

RİZE EVET ORANI:

RİZE HAYIR ORANI:

2007 referandumunda Rize'de 226 bin 536 seçmen sandık başına gitti. Seçim sonuçlarında toplam 135 bin 574 geçerli oy çıktı ve katılım oranının yüzde 61 olduğu seçim sonuçlarında yüzde 83,1'lik oy oranıyla "Evet" oyu sandıktan birinci çıktı. Evet oyu, en çok yüzde 95,1'lik oy oranıyla Güneysu ilçesinde belirlendi. Hayır oylarında ise sandıktan yüzde 16,9'luk oy oranı çıktı. Hayır oylarında yüzde 41'lik oy oranıyla Fındıklı ilçesi ön plana çıktı.

SAKARYA REFERANDUM SONUÇLARI OY ORANLARI (SAKARYA OY ORANLARI REFERANDUMA EVET Mİ DEDİ YOKSA HAYIR MI)

SAKARYA EVET ORANI:

SAKARYA HAYIR ORANI:

SAMSUN REFERANDUM SONUÇLARI OY ORANLARI (SAMSUN REFERANDUMDA EVET Mİ DEDİ YOKSA HAYIR MI DEDİ)

SAMSUN EVET ORANI:

SAMSUN HAYIR ORANI:

2007 yılında yapılan anayasa referandumunda Samsun'da toplam 2 bin 593 sandık açıldı. Seçim sonuçlarına göre 537 bin 419 geçerli oyun kullanıldığı referandumda yüzde 77,3'lük oy oranıyla "Evet" oyları birinci sırada geldi. Toplamda yüzde 68,7'lik katılım oranının olduğu seçim sonuçlarına göre en çok "Evet" oyunun çıktığı ilçe yüzde 88,9'luk oranla Asarcık oldu. Samsun'da en çok "Hayır" oyunun çıktığı ilçe ise yüzde 35,6'lık oranla Yakakent oldu.

SİİRT REFERANDUM SONUÇLARI OY ORANLARI (SİİRT REFERANDUM SEÇİM ORANLARI: EVET Mİ DEDİ HAYIR MI DEDİ)

SİİRT EVET ORANI:

SİİRT HAYIR ORANI:

SİNOP REFERANDUM SONUÇLARI OY ORANLARI (SİNOP'UN REFERANDUM TERCİHİ NE YÖNDE OLDU)

SİNOP EVET ORANI:

SİNOP HAYIR ORANI:

SİVAS REFERANDUM SONUÇLARI OY ORANLARI (SİVAS REFERANDUMDA NEYİ TERCİH ETTİ: EVET Mİ HAYIR MI)

SİVAS EVET ORANI:

SİVAS HAYIR ORANI:

ŞANLIURFA REFERANDUM SONUÇLARI OY ORANLARI (REFERANDUMDA URFA EVET Mİ YOKSA HAYIR MI DEDİ)

ŞANLIURFA EVET ORANI:

ŞANLIURFA HAYIR ORANI:

2007 referandum sonuçlarına göre 558 bin 402 seçmenin bulunduğu Şanlıurfa'da seçim sonuçlarına göre 402 bin 291 geçerli oy kullanıldı. Katılım oranının yüzde 72,7 olduğu ve 2 bin 148 sandığın açıldığı referandumda sandıktan yüzde 95,7'lik oranla "Evet" oyu çıktı. Hayır oyu ise toplamda 17 bin 460 oy ile yüzde 4,3'lük oranda kaldı. Şanlıurfa'da en çok "Evet" oyunun çıktığı ilçe yüzde 98,5 ile Harran oldu.

ŞIRNAK REFERANDUM SONUÇLARI OY ORANLARI (ŞIRNAK EVET Mİ DEDİ HAYIR MI)

ŞIRNAK EVET ORANI:

ŞIRNAK HAYIR ORANI:

TEKİRDAĞ REFERANDUM SONUÇLARI OY ORANLARI (TEKİRDAĞ REFERANDUMDA EVET Mİ DEDİ HAYIR MI DEDİ)

TEKİRDAĞ EVET ORANI:

TEKİRDAĞ HAYIR ORANI:

TOKAT REFERANDUM SONUÇLARI OY ORANLARI (TOKAT'IN REFERANDUM EVET HAYIR ORANLARI BELLİ OLDU)

TOKAT EVET ORANI:

TOKAT HAYIR ORANI:

TRABZON REFERANDUM SONUÇLARI OY ORANLARI (TRABZON EVET VE HAYIR ARASINDA TERCİHİNİ YAPTI)

TRABZON EVET ORANI:

TRABZON HAYIR ORANI:

2007 yılında yapılan anayasa değişikliği referandumunda Trabzon'da toplamda 320 bin 66 geçerli oy kullanıldı. Yüzde 66,1 katılım oranının olduğu anayasa referandum sonuçlarına göre Trabzon'da toplam bin 710 sandık açıldı. Sandıktan yüzde 77,9 oranında "Evet" oyu çıkarken, yüzde 22,1 oranında "Hayır" oyu çıktı.

Trabzon'da en çok "Evet" oyunun çıktığı ilçe yüzde 92,8 ile Köprübaşı olurken, en çok "Hayır" oyunun çıktığı ilçe yüzde 46,5'lik oranla Beşikdüzü olmuştu.

TUNCELİ REFERANDUM SONUÇLARI OY ORANLARI (TUNCELİ REFERANDUMDA EVET VE HAYIR TERCİHİNİ YAPTI)

TUNCELİ EVET ORANI:

TUNCELİ HAYIR ORANI:

UŞAK REFERANDUM SONUÇLARI OY ORANLARI (UŞAK SEÇİM SONUÇLARINA GÖRE REFERANDUMDA EVET Mİ DEDİ HAYIR MI)

UŞAK EVET ORANI:

UŞAK HAYIR ORANI:

VAN REFERANDUM SONUÇLARI OY ORANLARI (VAN REFERANDUMDA EVET Mİ DEDİ HAYIR MI DEDİ)

VAN EVET ORANI:

VAN HAYIR ORANI:

YALOVA REFERANDUM SONUÇLARI OY ORANLARI (YALOVA REFERANDUMDA NE DEDİ, EVET Mİ HAYIR MI)

YALOVA EVET ORANI:

YALOVA HAYIR ORANI:

YOZGAT REFERANDUM SONUÇLARI OY ORANLARI (YOZGAT REFERANDUM EVET HAYIR DURUMU)

YOZGAT EVET ORANI:

YOZGAT HAYIR ORANI:

ZONGULDAK REFERANDUM SONUÇLARI OY ORANLARI (ZONGULDAK REFERANDUMDA EVET Mİ DEDİ HAYIR MI DEDİ)

ZONGULDAK EVET ORANI:

ZONGULDAK HAYIR ORANI: