Şırnak referandum sonuçları

Şırnak 2017 referandum sonuçları, Şırnak halkı ve tüm Türkiye tarafından merakla bekleniyor. Seçimde oy kullanmak için sandığa giden kayıtlı 255 bin 296 seçmen seçim için hazırlanan 803 sandıkta "Evet" ve "Hayır" tercihlerini yaptı. Şırnak'da Beytüşşebap, Cizre, Güçlükonak, İdil, Merkez, Silopi ve Uludere olmak üzere toplamda 7 ilçede 2017 referandum sonuçlarını belli oluyor.

Seçim yasağının kalkmasının ardından Şırnak Referandum Sonuçlarını bu linkten izleyebilirsiniz

ANAYASA REFERANDUMUNA 2007'DE ŞIRNAK EVET DEDİ

2007 yılında yapılan referandumda Şırnak'ta toplam 152 bin 313 kayıtlı seçmen oy kullandı. 104 bin 776 geçerli oyun olduğu ve katılım oranının yüzde 73,5 olduğu seçim sonuçlarına göre "Evet" tercihi yüzde 91,3 ile ön plana çıktı. Şırnak'ta en çok "Evet" oyu yüzde 93,1'lik oranla Cizre'de belirlendi. Hayır oyu ise yüzde 8,7 oranında kaldı. En çok "Hayır" oyunun çıktığı ilçe de yüzde 10,7 ile Uludere ilçesi oldu.

2010 ANAYASA REFERANDUMUNDA DA EVET OYU ÇIKTI

2010 yılındaki anayasa değişikliği referandumunda Şırnak'ta kayıtlı 385 bin 674 seçmen sandığa gitti. Yüzde 43'lük katılım oranının olduğu seçimde 157 bin 664 geçerli oy kabul edildi. Seçim sonuçlarına göre açılan bin 394 sandıktan "Evet" oyu yüzde 93,5'lik oranla ön plana çıktı ve en çok "Evet" oyunun çıktığı ilçe yüzde 96,9 ile Midyat oldu. Hayır oyunun en çok çıktığı ilçe ise 12,4'lük oranla Ömerli oldu.

ŞIRNAK GEÇMİŞ GENEL VE YEREL SEÇİMLERDE OY ORANLARI



7 HAZİRAN 2015 MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMLERİ ŞIRNAK SEÇİM SONUÇLARI

7 Haziran 2015 tarihinde gerçekleştirilen genel seçimlerde Şırnak'ta 243 bin 304 kayıtlı seçmen sandığa gitti. Katılım oranının yüzde 92 olduğu seçimde 223 bin 945 oy kullanıldı. Seçimlerde HDP, yüzde 83,8'lik oy oranıyla HDP sandıktan birinci çıkan parti oldu. HDP'yi yüzde 9,7 ile AK Parti takip etti ve MHP de yüzde 2,6 ve CHP'de yüzde 1,3 oy aldı. Şırnak'ta HDP, en çok oyu yüzde 92 ile Cizre ilçesinden aldı. AK Parti ise en çok oyu yüzde 17,3 ile Merkez ilçesinden aldı.

1 KASIM 2015 MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMLERİ ŞIRNAK SEÇİM SONUÇLARI

7 Haziran'daki seçimlerde hükümet kurmak için yeterli derece oy alamayan partiler koalisyon için de olumlu görüşmeler yapamadı ve Türkiye yeniden seçime gitti. Kasım 2015 seçimlerinde Şırnak'ta kayıtlı 249 bin 533 seçmen sandığa gitti. Seçim sonuçlarına göre katılımın yüzde 90,3 olduğu seçimde 220 bin 236 geçerli oy çıktı.

HDP, yüzde 83,7'lik oy oranıyla sandıktan birinci çıktı. HDP'yi yüzde 12,3'lük oy oranıyla AK Parti takip etti ve CHP de 1,5 oy oranına sahipti. Seçimden MHP, yüzde 1,4 oy oranıyla ayrıldı.

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