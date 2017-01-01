Van Referandum sonuçları 2017 Evet Hayır oranı

Van'da 2017 referandum sonuçları! Merakla belenen sonuçlar açıklandı. Van'da, Anayasa değişikliği ile Türkiye'nin yönetim sistemi için oy kullanan 617 bin 895 seçmen tercihini belirledi. 1916 sandığın kurulduğu Van'ın, 14 ilçesinin tamamında 2017 referandum sonuçları belli oldu.

VAN AÇILAN SANDIK ORANI: %97,6

EVET OY ORANI: %43,26

HAYIR OY ORANI: %56,74

2007'DEKİ REFERANDUMDA VAN'DA "EVET" ÇIKMIŞTI

2007 yılında gerçekleştirilen referandumda Van'da, 416 bin 640 seçmenden 272 bin 673'ü oy kullandı. Kullanılan oylardan 266 bin 673'ü geçerli sayıldı. Van'ın yüzde 95.1'i "evet" diyerek referanduma destek verirken yalnızca yüzde 4.9'u "hayır" oyu kullandı. 2007'de yapılan referandumda, katılım oranı yüzde 65.3'te kaldı. Van'ın, 14 ilçesinin tamamında "evet" oyları yüzde 90'ın üzerinde destek gördü.

2010'DAKİ REFERANDUMDA DA "EVET" ÇIKTI

2010 yılında yapılan referandumda Van'daki seçmenin yüzde 43.6'lık dilimi katılım gösterdi. 530 bin 745 kayıtlı seçmenin bulunduğu Van'da, 231 bin 949 oy kullanıldı, bu oylardan 220 bin 748'i geçerli sayıldı. Katılımın düşük olduğu seçimde yüzde 94.5 "evet" oyu çıkarken, yüzde 6.6 oranında "hayır" oyu çıktı. 14 ilçesi bulunan Van'da, "Evet" oyu oranı hiçbir ilçede yüzde 92'nin altına düşmedi.

7 HAZİRAN SEÇİMLERİNDEN HDP BİRİNCİ ÇIKTI

7 Haziran 2015 Genel Seçimleri'nde 2 bin 6 sandıkta oy kullanılan Van'da, 597 bin 502 seçmenin 504 bin 243'ü oy kullandı. Yüzde 84.4 oranında katılımın gerçekleştiği seçimde, yüzde 73.6 oy oranına ulaşan HDP birinci parti oldu. HDP, bu oy oranıyla 8 milletvekili sandalyesinin 7'sini kazanma başarısı gösterdi. AK Parti, yüzde 20.1 oy alarak ikinci parti oldu ve 1 milletvekili çıkarmayı başardı. MHP, yüzde 2.9 ile üçüncü CHP ise, yüzde 1.4 oy oranıyla dördüncü oldu. 2017 referandumunda "evet" seçeneğini destekleyen Ak Parti ile MHP, 7 Haziran 2015 Genel Seçimleri'nde yüzde 23 oy aldı. "Hayır" seçeneğini destekleyen CHP ve HDP ise, Van'da yüzde 75 oy aldı.

1 KASIM SEÇİMLERİNİN GALİBİ DE HDP OLDU

7 Haziran Genel Seçimleri'nden sonra hükümet kurulamayınca, 1 Kasım 2015'te tekrar genel seçim yapıldı. Katılımın bir önceki seçime göre düştüğü Van'da yüzde 81.4 oranında katılım gerçekleşti. 613 bin 584 seçmenin bulunduğu Van'da 499 bin 548 oy kullanılırken, bunlardan 487 bin 322'si geçerli sayıldı. 7 Haziran'da gerçekleşen genel seçimlerde yüzde 73.6 oy alan HDP, Van genelinde yüzde 7.9 oranında oy kaybetse de seçimden birinci parti çıkmayı başardı. Yüzde 64.3 oranında oy alan HDP, Van'da 8 milletvekili sandalyesinin 6'sını kazanarak bir önceki seçime göre 1 sandalye kaybetti. 7 Haziran'da yüzde 20.1 oranında oy alan Ak Parti, 1 Kasım Genel Seçimleri'nde oy oranını yüzde 10.6 artırarak yüzde 30.6 oy oranına ulaştı. Ak Parti artan oy oranıyla 1 milletvekili daha meclise gönderme hakkı kazandı. 7 Haziran Genel Seçimleri'nde 2.9 oy alarak Van'da üçüncü parti olan MHP, yüzde 1.6 oranında oy kaybederek yüzde 1.3 oy alırken, CHP, yüzde 0.5 oranında oranında oy arttırarak yüzde 1.9 oranında oy aldı. "Evet" seçeneğini destekleyen Ak Parti ve MHP, 1 Kasım Genel Seçimleri'nde Van genelinde toplamda yüzde 30.9 oy oranına ulaşırken, "hayır" seçeniğine destek veren CHP ile HDP ise yüzde 66.2 oy oranına ulaşmayı başardı.