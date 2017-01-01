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Hükümetten ilk açıklama!
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Hükümetten ilk açıklama: Beklediğimiz gibi değil

Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, referandum sonuçlarına ilişkin bir açıklama yaptı

16 Nisan 2017 Pazar, 19:25:46 Güncelleme: 19:26:48 HABERTURK.COM

Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, sonuçlara ilişkin açıklama yaptı.

Kaynak, 'Evet' oylarının beklenenden düşük olduğunu ancak önde olduğunu söyledi.

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YORUMLAR 24
  • Misafir 4 dakika önce
    Mhp den sıfır destek.
  • Misafir 16 dakika önce
    MHP yi göremedik.
  • Misafir 26 dakika önce
    EVET
  • Misafir 32 dakika önce
    sonuç süper oldu evetttttt
  • Misafir 34 dakika önce
    kazandilar ama HAYIR lara vesile olur isallah anlarlarsa tabi
  • Misafir 37 dakika önce
    Evet evet
  • Misafir 39 dakika önce
    sanki milletvekili seçimleri gibi oldu...mhp hayır attığı ortada...akp tek başına evet i gögüsledi
  • Misafir 46 dakika önce
    Millet anlayana iyi ders verdi
  • Misafir 49 dakika önce
    Borsada 90.000 bandı, dolarda 3.70 TL çıtasını unutmayalım. Haydi hayırlısı olsun bakalım.
  • Misafir 51 dakika önce
    Asıl halkoylaması kampanyası şimdi başlıyor. .
  • Misafir 51 dakika önce
    yazik o harcanan paralara evet ci de olsam hayirda kat trilyon para harcandi sonuc sifir
  • Misafir 51 dakika önce
    evet evet evet kardesim!
  • Misafir 54 dakika önce
    Rezillik ankara istanbul hayır izmir adana mersin hatay antalya adana hayır bu ne rezillik mhp den mi akp den mi fire
  • Misafir 55 dakika önce
    Hayırrrrr
  • Misafir 55 dakika önce
    Bence bu sekilde kazanilmis olunmaz. Yani turkiyenin yarisi istiyor yarisi istemiyor. Turkiyenin yarisi iyi yarisi kotumu oluyo yani o zaman
  • Misafir 57 dakika önce
    EVET imiz uğurlu yolumuz aydınlık ola
  • Misafir 58 dakika önce
    Önemli olan kazanmak o oldu çok şükür
  • Misafir 1 saat önce
    kıl payı evet
  • Misafir 1 saat önce
    bi ak partili olarak söylüyorum, ak parti önce kendi teşkilatlarını sorgulasın, bindiler reisin sırtına gidiyorlar, 2010 dan sonra geçmişte ne kadar küfür eden varsa onlar doldu teşkilata ve hepsi hayır verdi...
  • Misafir 1 saat önce
    size oy verenlerin degil herkesin hukumeti olsaydiniz hersey farkli olurdu
  • Misafir 1 saat önce
    Milletin aklı başına geldi ama tam değil
  • Misafir 1 saat önce
    mesaj net : yetkileri dikkatli kullan
  • Misafir 1 saat önce
    kaybedecekseniz! hayır kazanacak
  • Misafir 1 saat önce
    o kadar para harcadınız, alın size yüzde 50
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