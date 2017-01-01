Hükümetten ilk açıklama: Beklediğimiz gibi değil

Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, sonuçlara ilişkin açıklama yaptı.
Kaynak, 'Evet' oylarının beklenenden düşük olduğunu ancak önde olduğunu söyledi.
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YORUMLAR 24
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Misafir 4 dakika önceMhp den sıfır destek.00
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Misafir 16 dakika önceMHP yi göremedik.00
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Misafir 26 dakika önceEVET00
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Misafir 32 dakika öncesonuç süper oldu evetttttt69
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Misafir 34 dakika öncekazandilar ama HAYIR lara vesile olur isallah anlarlarsa tabi30
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Misafir 37 dakika önceEvet evet33
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Misafir 39 dakika öncesanki milletvekili seçimleri gibi oldu...mhp hayır attığı ortada...akp tek başına evet i gögüsledi60
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Misafir 46 dakika önceMillet anlayana iyi ders verdi273
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Misafir 49 dakika önceBorsada 90.000 bandı, dolarda 3.70 TL çıtasını unutmayalım. Haydi hayırlısı olsun bakalım.63
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Misafir 51 dakika önceAsıl halkoylaması kampanyası şimdi başlıyor. .60
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Misafir 51 dakika önceyazik o harcanan paralara evet ci de olsam hayirda kat trilyon para harcandi sonuc sifir93
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Misafir 51 dakika önceevet evet evet kardesim!1212
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Misafir 54 dakika önceRezillik ankara istanbul hayır izmir adana mersin hatay antalya adana hayır bu ne rezillik mhp den mi akp den mi fire153
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Misafir 55 dakika önceHayırrrrr96
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Misafir 55 dakika önceBence bu sekilde kazanilmis olunmaz. Yani turkiyenin yarisi istiyor yarisi istemiyor. Turkiyenin yarisi iyi yarisi kotumu oluyo yani o zaman156
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Misafir 57 dakika önceEVET imiz uğurlu yolumuz aydınlık ola1215
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Misafir 58 dakika önceÖnemli olan kazanmak o oldu çok şükür915
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Misafir 1 saat öncekıl payı evet129
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Misafir 1 saat öncebi ak partili olarak söylüyorum, ak parti önce kendi teşkilatlarını sorgulasın, bindiler reisin sırtına gidiyorlar, 2010 dan sonra geçmişte ne kadar küfür eden varsa onlar doldu teşkilata ve hepsi hayır verdi...393
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Misafir 1 saat öncesize oy verenlerin degil herkesin hukumeti olsaydiniz hersey farkli olurdu4215
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Misafir 1 saat önceMilletin aklı başına geldi ama tam değil2712
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Misafir 1 saat öncemesaj net : yetkileri dikkatli kullan360
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Misafir 1 saat öncekaybedecekseniz! hayır kazanacak1527
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Misafir 1 saat önceo kadar para harcadınız, alın size yüzde 50246
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