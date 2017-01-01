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Hakkari Çukurca
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Hakkari Çukurca'da hain saldırı

Olayda biri ağır 3 asker ile bir güvenlik korucusu yaralandı

16 Nisan 2017 Pazar, 19:43:01 Güncelleme: 19:44:33 AA

Çukurca'da PKK'lı teröristlerce askeri araca düzenlenen roketatarlı saldırıda 4 güvenlik görevlisi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Kaletepe bölgesinde askeri araca PKK'lı teröristlerce roketatarlı saldırı düzenlendi.

Olayda biri ağır 3 asker ile bir güvenlik korucusu yaralandı. Yaralılar Hakkari Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bölgede teröristlere yönelik operasyon başlatıldı.

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YORUMLAR 2
  • Misafir 24 dakika önce
    Kalleş pkk
  • Misafir 31 dakika önce
    Hepimiz askeriz teröristler Allah'in izni ile kökününüz kazinyacaz inşaallah
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