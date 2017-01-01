Hakkari Çukurca'da hain saldırı

Çukurca'da PKK'lı teröristlerce askeri araca düzenlenen roketatarlı saldırıda 4 güvenlik görevlisi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, ilçenin Kaletepe bölgesinde askeri araca PKK'lı teröristlerce roketatarlı saldırı düzenlendi.
Olayda biri ağır 3 asker ile bir güvenlik korucusu yaralandı. Yaralılar Hakkari Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bölgede teröristlere yönelik operasyon başlatıldı.
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YORUMLAR 2
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Misafir 24 dakika önceKalleş pkk00
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Misafir 31 dakika önceHepimiz askeriz teröristler Allah'in izni ile kökününüz kazinyacaz inşaallah30
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