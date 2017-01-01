16 NİSAN 2017
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CHP'den flaş açıklama: Sandıkların yüzde 60'ına itiraz edeceğiz
GÜNDEM

CHP'den flaş açıklama: Sandıkların yüzde 60'ına itiraz edeceğiz

CHP Genel Başkanı Erdal Aksünger, sandıkların yüzde 60'ına itiraz edeceklerini söyledi

16 Nisan 2017 Pazar, 20:20:44 Güncelleme: 20:33:28 HABERTURK.COM

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdal Aksünger, CHP Genel Merkezi'nde gazetecilere bir açıklama yaptı.

Aksünger'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Bu tamamen geçersizdir. Bunu buradan deklare ediyoruz. Arkadaşlarımız ilçe seçim kurullarını terk etmesin. Şimdiden herkese hayırlı olsun diyorum. 

Sandıklarda oy kullanma noktasında, sandıkların arkasındaki damgasız oyların kullanılmasını, muhtarların yaptığı operasyonlar, YSK'nın verdiği 'Evet' mühürleri gibi ihlaller oldu. YSK 1.5 milyon geçersiz oyu geçerli saydı. Bu seçim daha bitmedi. Bütün müşahitlerimiz engellenmeye çalışıldı. Devlet eliyle 'evet' operasyonu yapıldı. Eninde sonunda hakkımızı alacağız, kendini devlet zannedenler kaybedecek. İstedikleri kadar balkon konuşması yapsınlar. 

Şekil ve içerik olarak itiraz edeceğimiz sandıklar yüzde 60'ı bulacak. Anadolu Ajansı, tamamen manipülasyon üzerine kurmuş ve zemin oluşturuyor. Üç büyük ilde önde olacaksınız, sonra evet kazandı denilecek, oy hırsızlığının temeli atılıyor."

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YORUMLAR 6
  • Misafir 2 dakika önce
    yenilen pehlivan güreşe doymazmış
  • Misafir 6 dakika önce
    sasirdikmi? hayir :)
  • Misafir 7 dakika önce
    işte beklediğimiz açıklama. tipik bir cehape vakası.
  • Misafir 7 dakika önce
    saten anca itiraz edersinizz
  • Misafir 7 dakika önce
    ya he he.
  • Misafir 7 dakika önce
    yenilen pehlivan bi türlü güreşe doymuyor ya çok ilginç...
  • Misafir 8 dakika önce
    sasardim zaten kabul etseydiniz
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