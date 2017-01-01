Başbakan Binali Yıldırım resmi Twitter hesabından bir paylaşım yaptı. Sandıkların yüzde 97'sinin açıldığı anda Yıldırım'ın paylaşımı geldi.
Son günlerde fenomen olan 'Gece gölgenin rahatına bak' isimli şarkının sözlerini 'Evet'e uydurarak mesaj verdi. Torunları, "Gece gölgenin rahatına bak. "Evet" çıktı rahatına bak." dedi.
Video, Başbakanımız: ''Saat 20:30'da tüm vatandaşlarımızı AK Parti Genel Merkezi'ne davet ediyorum.'' cümlesiyle paylaşıldı.
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
YORUMLAR 0
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER