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Başbakan Binali Yıldırım 'Evet çıktı rahatına bak' mesajı verdi

Başbakan Binali Yıldırım resmi Twitter hesabından video paylaşımı yaptı

16 Nisan 2017 Pazar, 20:20:57 Güncelleme: 20:27:53 HABERTURK.COM

Başbakan Binali Yıldırım resmi Twitter hesabından bir paylaşım yaptı. Sandıkların yüzde 97'sinin açıldığı anda Yıldırım'ın paylaşımı geldi.

Son günlerde fenomen olan 'Gece gölgenin rahatına bak' isimli şarkının sözlerini 'Evet'e uydurarak mesaj verdi. Torunları, "Gece gölgenin rahatına bak. "Evet" çıktı rahatına bak." dedi.

Video, Başbakanımız: ''Saat 20:30'da tüm vatandaşlarımızı AK Parti Genel Merkezi'ne davet ediyorum.'' cümlesiyle paylaşıldı.

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