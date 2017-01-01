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En çok "Hayır" oyu alan ilçeler

Ülke genelinde "Evet" ve "Hayır" oylarının sayımı tamamlandı. İşte sandıktan en çok "Hayır" oyu çıkan ilçeler...

16 Nisan 2017 Pazar, 20:44:13 Güncelleme: 21:23:41

Uzun bir süredir heyecanla beklenen 2017 referandum oylaması bugün itibariyle tamamlandı. Yüzde 48.7 "Hayır" ve yüzde 51.3 "Evet" oyu çıktı. İşte ülke genelinde en çok "Hayır" oyu çıkan ilçeler...

EN ÇOK "HAYIR" OYU ÇIKAN İLÇELER

Hayır oyunun rekor oranda oy aldığı ilçe: Hatay/Defne

HATAY/DEFNE OY ORANI: %93.51

Hatay/Samandağ: %91.81

Tunceli/Ovacık: %90.06

Tunceli/Nazımiye: %89.45

Tunceli/Mazgirt: %88.07

Tunceli/Pülümür: %87.06

Tunceli/Hozat: %86.09

Tunceli/Merkez: %85.74

Diyarbakır/Lice: %85.69

İzmir/Narlıdere: %85.05

İzmir/Karşıyaka: %83.13

İstanbul/Beşiktaş: %82.9

İzmir/Güzelbahçe: %81.82

Şırnak/Cizre: %80.84

İstanbul/Kadıköy: %80.23

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