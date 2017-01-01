HDP: Sandıkların 3'te 2'sine itiraz edeceğiz

HDP, referandum sonuçlarına ilişkin Twitter üzerinden açıklama yaptı.
Açıklamada, "Sonuç evet de çıksa hayır da, sandıkların 3'te 2'sine itiraz edeceğiz. Bize ulaşan veriler, 3-4 puan düzeyinde manipülasyona işaret ediyor" denildi.
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YORUMLAR 4
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Misafir 41 dakika önce"Mührü olmayan zarflar geçersizdir" YSK'nın bu referandum ile ilgili kanununda bunlar açık yazılıyken YSK kanuna uymayarak suç işlemiyor mu00
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Misafir 45 dakika önceAdıyaman Sincik Geçersiz oylar sonradan mühürlenerek geçerli hale getiriliyor00
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Misafir 47 dakika önceOyları kimin verdiği değil kimin saydığı önemlidir Joseph Stalin00
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Misafir 1 saat önceİtiraz haktır ancak demokrasilerde +1 oy fazlalığı yeterlidir.Başkanlık sistemi hayırlı olsun.30
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