16 NİSAN 2017
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HDP: Sandıkların 3'te 2'sine itiraz edeceğiz

Halkların Demokratik Partisi, referandumda oy kullanılan sandıkların 3'te 2'sine itiraz edeceklerini açıkladı

16 Nisan 2017 Pazar, 20:44:40 Güncelleme: 21:45:36 HABERTURK.COM

HDP, referandum sonuçlarına ilişkin Twitter üzerinden açıklama yaptı.

Açıklamada, "Sonuç evet de çıksa hayır da, sandıkların 3'te 2'sine itiraz edeceğiz. Bize ulaşan veriler, 3-4 puan düzeyinde manipülasyona işaret ediyor" denildi.

 

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YORUMLAR 4
  • Misafir 41 dakika önce
    "Mührü olmayan zarflar geçersizdir" YSK'nın bu referandum ile ilgili kanununda bunlar açık yazılıyken YSK kanuna uymayarak suç işlemiyor mu
  • Misafir 45 dakika önce
    Adıyaman Sincik Geçersiz oylar sonradan mühürlenerek geçerli hale getiriliyor
  • Misafir 47 dakika önce
    Oyları kimin verdiği değil kimin saydığı önemlidir Joseph Stalin
  • Misafir 1 saat önce
    İtiraz haktır ancak demokrasilerde +1 oy fazlalığı yeterlidir.Başkanlık sistemi hayırlı olsun.
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