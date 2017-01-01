HDP: Sandıkların 3'te 2'sine itiraz edeceğiz

HDP, referandum sonuçlarına ilişkin Twitter üzerinden açıklama yaptı.

Açıklamada, "Sonuç evet de çıksa hayır da, sandıkların 3'te 2'sine itiraz edeceğiz. Bize ulaşan veriler, 3-4 puan düzeyinde manipülasyona işaret ediyor" denildi.