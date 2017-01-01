Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın saat 21.30 sıralarında halk oylaması sonuçlarına ilişkin açıklama yapmasının öngörüldüğü belirtildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bulunduğu Tarabya'daki Huber Köşkü önünde bekleyen gazeteciler içeriye alındı.
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YORUMLAR 3
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Misafir 9 dakika önceBen inanmıyorum dürüst bir seçim olduğuna.00
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Misafir 49 dakika önceyürü be reis yolun açık ömrün uzun duacıların her zaman var olsun00
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Misafir 51 dakika önceonce ysk muhursuz zarfi aciklasin00
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