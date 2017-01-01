16 NİSAN 2017
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Cumhurbaşkanı Erdoğan
GÜNDEM

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor...

16 Nisan 2017 Pazar, 20:49:00 Güncelleme: 21:24:19 AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın saat 21.30 sıralarında halk oylaması sonuçlarına ilişkin açıklama yapmasının öngörüldüğü belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bulunduğu Tarabya'daki Huber Köşkü önünde bekleyen gazeteciler içeriye alındı.

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YORUMLAR 3
  • Misafir 9 dakika önce
    Ben inanmıyorum dürüst bir seçim olduğuna.
  • Misafir 49 dakika önce
    yürü be reis yolun açık ömrün uzun duacıların her zaman var olsun
  • Misafir 51 dakika önce
    once ysk muhursuz zarfi aciklasin
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