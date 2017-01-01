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Evet ve Hayır oranının en yüksek olduğu iller
16 Nisan 2017 Pazar, 20:52:17 | Güncelleme: 21:21:00
HABERTURK.COM
Anayasa değişikliği referandum sonuçlarına göre, Evet ve Hayır oranı en fazla olan iller...
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1
1
|
12
Evet oy oranı en yüksek 5 şehir...
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2
2
|
12
5 ERZURUM
Evet oyu sayısı: 300.567 (74,50%)
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3
3
|
12
4 GÜMÜŞHANE
Evet oyu sayısı: 54.614 (75,16%)
-
4
4
|
12
3 RİZE
Evet oyu sayısı: 155.030 (75,56%)
-
5
5
|
12
2 AKSARAY
Evet oyu sayısı: 162.795 (75,57%)
-
6
6
|
12
1 BAYBURT
Evet oyu sayısı: 37.620 (81,67%)
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7
7
|
12
Hayır oy oranı en yüksek 5 şehir...
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8
8
|
12
5 MUĞLA
Hayır oyu sayısı: 415.254 (69,20%)
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9
9
|
12
4 EDİRNE
Hayır oyu sayısı: 186.642 (70,34%)
-
10
10
|
12
3 KIRKLARELİ
Hayır oyu sayısı: 170.568 (71,33%)
-
11
11
|
12
2 ŞIRNAK
Hayır oyu sayısı: 147.862 (71,43%)
-
12
12
|
12
1 TUNCELİ
Hayır oyu sayısı: 40.064 (80,35%)