16 NİSAN 2017
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Evet ve Hayır oranının en yüksek olduğu iller

16 Nisan 2017 Pazar, 20:52:17 HABERTURK.COM

Anayasa değişikliği referandum sonuçlarına göre, Evet ve Hayır oranı en fazla olan iller...

  • 1 Evet ve Hayır oranının en yüksek olduğu iller
    1 | 12

    Evet oy oranı en yüksek 5 şehir...

  • 2 Evet ve Hayır oranının en yüksek olduğu iller
    2 | 12

    5 ERZURUM

    Evet oyu sayısı: 300.567 (74,50%)

  • 3 Evet ve Hayır oranının en yüksek olduğu iller
    3 | 12

    4 GÜMÜŞHANE

    Evet oyu sayısı: 54.614 (75,16%)

  • 4 Evet ve Hayır oranının en yüksek olduğu iller
    4 | 12

    RİZE

    Evet oyu sayısı: 155.030 (75,56%)

  • 5 Evet ve Hayır oranının en yüksek olduğu iller
    5 | 12

    AKSARAY

    Evet oyu sayısı: 162.795 (75,57%)

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