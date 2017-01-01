CHP'li milletvekili Erdoğan Toprak, "Kılıçdaroğlu bu sonuçların şaibeli olduğunu söylüyor." ifadelerini kullandı.
Kılıçdaroğlu'nun parti MYK'sını olağanüstü olarak toplantıya çağırdığı belirtildi.
KILIÇDAROĞLU GENEL MERKEZ'DE
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti genel merkezine geldi.
AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, halk oylaması sonuçlarını Çukurambar'daki evinden takip eden Kılıçdaroğlu, saat 21.15'te CHP Genel Merkezi'ne giriş yaptı.
Kılıçdaroğlu'nun, sonuçlara ilişkin, kurmaylarıyla değerlendirmede bulunduğu öğrenildi.
Kemal Kılıçdaroğlu'nun sonuçlara yönelik açıklama yapıp yapmayacağına ilişkin bilgi verilmedi.
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YORUMLAR 4
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Misafir 19 dakika önceZaten sayın Kılıçdaroğlu başka bir şey deseydi şaşırırdık.Demiyor ki girdiğim bütün seçimleri kaybettim,İstifa edeyim de Chp kurtulsun.60
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Misafir 21 dakika önceo iş bitti bence00
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Misafir 28 dakika önceadam 8 seçim kaybetmiş ve her seçim sonrası şaibe var demiş :)60
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Misafir 41 dakika önceher seçimden sonra aynısını diyor zaten ezberledik artık. Acıklama yapmasına gerek yok biz biliyoz :)153
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