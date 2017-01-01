16 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Yasin Aktay
GÜNDEM

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yasin Aktay'dan açıklama

"Allah'a şükürler olsun, gayet centilmence, medeni ölçüler içerisinde gerçekleşen bir halk oylaması oldu. Hep birlikte Türkiye'yiz"

16 Nisan 2017 Pazar, 21:37:18 Güncelleme: 21:37:54 AA

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yasin Aktay, "Halkımız birlik, dirlik için karar vermiş oldu. Cumhurbaşkanlığı sistemiyle ilgili kendilerine teklif edilmiş olan anayasa değişiklik paketini onaylamış oldu." dedi.

Aktay, AK Parti İl Başkanlığı binasında gazetecilere yaptığı açıklamada, halkın, halk oylamasında yaptığı tercih ile istikrar için karar verdiğini söyledi.

Anayasa değişikliğine karşı çok vahşi kampanyalar yürütmeye çalışan terör örgütleri ve yurt dışında birtakım mihraklarla mücadele ettiklerini dile getiren Aktay, kampanya süresince vatandaşları ikna etmeye çalıştıklarını vurguladı.

"Halkımız birlik, dirlik için karar vermiş oldu. Cumhurbaşkanlığı sistemiyle ilgili kendilerine teklif edilmiş olan anayasa değişiklik paketini onaylamış oldu." ifadesini kullanan Aktay, Doğu ve Güneydoğu'da çok yüksek bir katılımla oylarının gözler görülür bir şekilde arttığına işaret etti. Aktay, "Hep 'Kürt' meselesi dediler, işte Kürt meselesinin çözülmüş olduğunun resmidir bu sonuç. Bölgede en kötü oy aldığımız yerlerde bile oylarımızın yüzde 50 artmış olduğunu görüyoruz. Hakkari’de yüzde 10’lara düşen oylarımız şimdi yüzde 30’lara kadar çıkmış, Şırnak’ta yüzde 15'lere düşen oy, şimdi yüzde 35'e yaklaşmış ve Siirt'te şükürler olsun ki daha 7 Haziran’da yüzde 28'e düşen oyumuzu 1 Kasım’da önce yüzde 36'lara çıkardık şimdi de referandumda da yüzde 48’lere çıkarmış bulunuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"HEP BİRLİKTE TÜRKİYE'YİZ"

Aktay, halk oylamasının centilmence ve medeni ölçüler içerisinde gerçekleştiğini dile getirerek, şunlara dikkati çekti:

"Bizim tarzımız ve hedefimiz uzaklaştırmak değil, kucaklamaktır, yakınlaşmaktır, yaklaşmaktır ve kucaklaşmaktır. Bundan sonraki hedefimizi, bize oy vermeyen diğer insanlarımızı onlara da ulaşmaktır. Barış, kardeşlik içinde onlarla köprüler kurmak, onlarla diyalog kurmak, dertleriyle dertleşmek ve onları da kucaklayabilecek yeni bir diyalog kapısı açmaktır. Biz hiç kimseyi bize oy vermedi diye dışlamıyoruz, 'hayır' oyu verdi diye kimseyi dışlayacak değiliz. Allah'a şükürler olsun, gayet centilmence, medeni ölçüler içerisinde gerçekleşen bir halk oylaması oldu. Hep birlikte Türkiye'yiz."

Daha sonra partililer halk oylaması sonucunu havai fişek gösterisiyle kutladı.

 

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Türkiye 7. referandum için sandık başına gitti
GÜNDEM

Türkiye 6. kez 'Evet' dedi
"Kılıçdaroğlu sonuçların şaibeli olduğunu söylüyor"
GÜNDEM

"Kılıçdaroğlu sonuçların şaibeli olduğunu söylüyor"
İşte anket şirketlerinin referandum karnesi!
GÜNDEM

İşte anket şirketlerinin referandum karnesi!
Berat Albayrak'tan referandum sonucu açıklaması
GÜNDEM

Berat Albayrak'tan referandum sonucu açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor...
GÜNDEM

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor.. ...
En çok "Hayır" oyu alan ilçeler
GÜNDEM

Sayımlar tamamlandı! İşte en çok "Hayır" oyu alan ...
Türkiye 6. kez 'Evet' dedi
GÜNDEM

TÜRKİYE 6. KEZ 'EVET' DEDİ
Ak Parti Genel Merkezi'nde coşku hakim
GÜNDEM

AK PARTİ GENEL MERKEZİ'NDE COŞKU HAKİM
Referandumda AK Parti ve MHP bloğunun en çok oy kazandığı ve kaybettiği şehirler
GÜNDEM

AK PARTİ VE MHP BLOĞUNUN 1 KASIM 2015'LE KIYASLAMASI!
HDP: Sandıkların 3'te 2'sine itiraz edeceğiz
GÜNDEM

HDP: SANDIKLARIN 3'TE 2'SİNE İTİRAZ EDECEĞİZ
Berat Albayrak'tan referandum sonucu açıklaması
GÜNDEM

BERAT ALBAYRAK'TAN REFERANDUM SONUCU AÇIKLAMASI
Avrupa Birliği'nden ilk referandum açıklaması!
GÜNDEM

AVRUPA BİRLİĞİ'NDEN İLK REFERANDUM AÇIKLAMASI!